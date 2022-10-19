  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde işçilerin yaptığı grev nedeniyle ilçe sokakları çöp yığınlarıyla doldu. Belediyeye şikayette bulunduklarını ancak ilgilenen kimsenin olmadığını söyleyen mahalleli isyan etti.

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
Ekleme: 19.10.2022 - 20:25 Güncelleme: 19.10.2022 - 20:33 / Editör: Ozge Selin
CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
İlçede iki gündür süren grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. Çöp konteynerlerinin dolu olması nedeniyle vatandaşların çöpleri kaldırım kenarlarına bıraktıkları görüldü.

Ambarlı Mahallesi sakinlerinden Zahide Bulut, tüm sokakların çöp yığınlarıyla dolu olduğunu anlatarak, 'Grev olabilir, insanların hakkıdır ama yetkililer de işlerini yapsınlar. Bu şekilde olursa hastalıklar oluşur.' dedi.

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Bir başka ilçe sakini Ender Özen de çöplerin toplanmaması nedeniyle belediyeye tepki göstererek, 'Çöpler toplanmıyor. Sadece çöpler değil sokaktaki kaldırımlardaki taşlar yerinden çıkmış. En az 10 kere belediyeye şikayette bulunduk ancak kimse ilgilenmiyor. Avcılar Belediyesi böyle.' diye konuştu.

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

- İşçilerin eylemi sürüyor

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube ile Avcılar Belediyesi şirketi 'Bathonea Yapı AŞ' adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaklaşık 4 ay anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev devam ediyor.

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Çalışma koşulları ve maaşlarının düzeltilmesini talep eden işçiler, görüşmeler olumlu sonlanıncaya kadar grevde kalacaklarını bildirdi.

CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
TBMM'de kabul edildi: Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü: Doğal gazda işbirliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşma' açıklamasını değerlendirdi... 'Millet iradesiyle çatışıyorlar'
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 dakikalık karanlık' başlıklı haberlere yalanlama: Her şey dakika dakika kayıt altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu...
Bakan Koca duyurdu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu...
PKK'lılarla fotoğrafı çıkan İBB çalışanı görüntüleri inkar etti
RTÜK'ten flaş Tele 1 kararı: Bir kez daha yaparsa yayın lisansı iptal edilebilecek
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş sıkıyönetim kararı!
Yunan analist Türkiye'ye saldırırken Kılıçdaroğlu'nu referans aldı
Bakan Karaismailoğlu son rakamları paylaştı! Bir haftada 53 bin araç kullandı: Yolculuklar konfora dönüştü!
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Yakında Meclis'e sunacağız
Yılmaz Özdil CHP'nin fonladığı medyayı yerden yere vurdu: Erdoğan üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek
Tarihi sosyal konut projesi dünya basınında | Financial Times: Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu’nun maden faciasıyla ilgili spekülasyonlarına tepki: Soma'da neler yaptık haberi yok
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
Mehmet Ali Çelebi resmen AK Partili oldu: Başkan Erdoğan rozetini taktı
O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.