Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...Osman Gökçek Bartın'da yaşanan maden faciası hakkında “Ülkece başımız sağolsun, tüm ailelere başsağlığı diliyorum. İnşallah mekanları cennet olsun. Gerçekten çok üzücü bir hadise, umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz.” şeklinde konuştu.AMASRA'DAKİ MADEN FACİASI TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU!'Şöyle söylemek lazım, bizim ülkemizde fazlaca maden patlaması yaşandığını söyleyebilmek için öncelikle elimizde veriler olması lazım. Ben bu veriler ile ilgili herhangi bir şey görmedim. Ama Sayıştay ile alakalı biliyorsunuz, söylemiş olduğu bir konu ortaya atıldı. Bu yine bir dezenformasyon şeklinde önümüze geldi. Çünkü 'Sayıştay'ın raporundaki önlemler dikkate alınmadı' diye Erkan Baş denilen bir provokatör ve onun yanına katılan bir kaç CHP'li milletvekili bu önlemlerin alınmadığı noktasında bir deszenformasyon oluşturdular ve vatandaşları buna inandırmaya çalışıyorlar. Bu kişiler içerisinde Kılıçdaroğlu'da var... Burada zaten bir ihmal ve hata varsa devlet bunları yapanları bulacak ve gereken cezaları verecek. Ama bunlar, daha bilir bilmez, içeride patlama olmuş, içerideki gaz dışarı çıkmamış, yangınla alakalı bilimsel olan araştırmalar daha yapılmamış... Bunlar yapıldıktan sonra çıkan raporun, bir ihmal varsa ne olup ne olmadığı konuşulacak. Ama CHP'liler sanki o aşağıdaki ihmali biliyorlar gibi hemen yorum yapmaya başlıyorlar. Sayıştay raporunda dikkate alınması gereken önerileri söylediler. Madenlerde, patlanabilir tozla mücadele çalışmaları konusunda bir rapor tutulmuş, bununla alakalı 2017 yılında 53 bin 988 ton üretime karşı 72 bin kilogram, 2018' de 63 bin kilogram, 2019'da 53 bin 500 kilogram taş tozu serpilmiş ve 25 tanede su barajı kurulmuş. Yani Sayıştay'ın vermiş olduğu rapora karşılık olarak bu taş tozunu oraya serpilmesi konusunda işlemler gerçekleştirilmiş. Demek ki ihmal bununla alakalı değil, başka bir durum. Ama bunlar piyasaya çıkıp bilir bilmez konuşuyorlar.'Sözlerin, sürdüren Gökçek, 'Aziz milletimize sormak istiyorum. Ankara'da bir mazgal temizliği yapmadılar ve Ankara'da yedi tane vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP'liler neden çıkıp en ufak bir kelime söylemediler? Niye kimse konuşmadı? Hepimizle dalga geçer gibi Elazığ'da deprem olduğunda, sadece fotoğraf karesi vermek için gelen Ekrem İmamoğlu gidip dağda kayak yaptı. Ey CHP'liler neden konuşmadınız? Madem sizin için insan canı bu kadar değerli neden konuşmadınız?' dedi.Gökçek, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji Bakanı ve diğer tüm bakanlarımızın hepsi oraya gittiler. 7 gün 24 saat orada, işçilerimizin durumu ile ilgili can siperhane mücadele ettiler. Onlara teşekkür ediyorum. “ dedi.MADEN FACİASINI SİYASETE ALET ETMEK ALÇAKLIKTIROsman Gökçek konuşmasına, 'Bütün bizi izleyenlere soruyorum, Ankara'da sel olup yedi kardeşimiz hayatını kaybettiği zaman, Süleyman Soylu'nun ayağında botlar varken, Mansur Yavaş'ın ayağında normal ayakkabılar ile gezmeye gelmiş gibi geldiği görüntüleri ne çabuk unuttuk. Niye hiç kimse o zaman bu yedi canımız için konuşmadı? Sayın Cumhurbaşkanı hastaneye gidip onlar için elinden geleni yapıyor. Soruyorum Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybeden hangi vatandaşımızın evine CHP Genel Başkanı taziyeye gitti? Kar yağarken İmamoğlu balıkçıdaydı... İlla insanların ölmesi mi gerekiyordu? Bunlar kendi yaptıkları ihmalleri bilmemez gibi bir de gelip Ak Parti'ye neyi nasıl yapacağını öğretmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Burada 41 tane can hayatı gitmiştir. Şehit olmuşlardır. Tüm Türkiye'nin acısı vardır. Bunun üzerinden CHP olarak, İP olarak, HDP olarak, bir siyasi acıtasyon üretip bunun üzerinden siyaset yapmak son derece ahlaksızlıktır.' şeklinde devam etti.Gökçek 'CHP, daha kendi Büyükşehir binalarını depreme dayanıklı hale getiremeyen anlayış içerisinde. Kalkmış gelmiş, Sayın Cumhurbaşkanı'na ve onunla birlikte mücadele eden Bakan'lara işlerini öğretmeye çalışıyorlar. Hiç kusura bakmasınlar. Burada ihmal varsa gereken cezalar verilir. Çünkü, zaten burada 41 tane canımız var... Ama bununla alakalı zaten bilimsel çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın sonucu çıkmadan bir şey konuşmak, hangi konuda ihmal yapılıp yapılmadığını söylemek çok yanlış. İhmal var mıdır? Evet olabilir, sonuçta bir patlama oldu. Bizim tanıdığımız Recep Tayyip Erdoğan bu işin peşine düşecektir...' dedi.VATANDAŞI GALEYANA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAROsman Gökçek, “İzmir'de kendi Büyükşehir belediye binalarını onaramayan, Elazığ'da depreme sadece fotoğraf verip sonrasında kayağa giden, Ankara'da sel felaketinde yedi tane kardeşimiz hayatını kaybederken sesi çıkmayanların bugün de konuşmaya hakkı yok. Bu konuda işçi kardeşlerimiz, onların aileleri ve vatandaş konuşur ama CHP konuşacak en son merciidir. Samimi değildir.” ifadelerini kullandı.MUSA PİROĞLU'NUN PAYLAŞIMINA TEPKİHDP'li Musa Piroğlu'nun attığı tweete tepki gösteren Gökçek, “İstanbul'u sel basarken, karla her taraf kitlenirken, Elazığ'da deprem olurken kayağa giden İmamoğlu'na da sordun mu bu soruyu? Bu kadar çifte standart olmaz, bu kadar rezillik olmaz. İşleri tamamen provokasyon. HDP'liler olarak, bu işi söyleyebilecek, canlar ile ilgili konuşabilecek en son kitle sizsiniz. Önce şehit ettiğiniz mehmetciklerimizin hesabını versin PKK terör örgütü mensupları... Siz daha bunları konuşmadan kalkıp iftira kampanyası içerisine giriyorsunuz.”şeklinde konuştu.GÖKÇE GÖKÇEN, HAYATINI KAYBEDENLERE ŞEHİT DİYEMEDİ, CHP'YE YÜKLENDİGökçe Gökçen'in yapmış olduğu paylaşımı eleştiren Osman Gökçek, “Bir insan Allah için rızkını kazanmaya gidiyorsa, bunun için mücadele ederken canını kaybettiyse, siz şehit demekten niye rahatsız oldunuz. CHP'nin kendi kurumsal hesabı 'maden şehitlerimiz' diye tweet atıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen diyor ki 'maden şehidi diye bir şey yok'. Peki hanımefendi, Sayıştay raporu burada. Sayıştay raporuna göre sizin dediğiniz hiç bir şey gerçek değil. Hanımefendi Sayıştay raporundan daha iyi biliyor hadiseyi... Daha kara kutu dinlenmemiş. Hemen bunlardan bir 'Sayıştay' yalanı... Yok böyle birşey. Ama bunlar siyasi acıtasyon yapmaktan başka hiç bir iş yapmıyorlar...”BEKİR BOZDAĞ'IN KURAN-I KERİM OKUMASI RAHATSIZ ETTİMustafa Karadağ'ın, ‘Anayasasında laik olduğu yazılı bir ülkenin Adalet Bakanı, ne sebeple olursa olsun mezar başında Kur'an okuyamaz' şeklindeki tweetini yorumlayan Osman Gökçek, “Sana mı soracak ne yapacağını, bu ne terbiyesizce bir tabirdir.”'Bunlar CHP zihniyetidir. Bunlar değişmez, İsmet İnönü zamanında Kur'anın arapça okunmasına nasıl karşılarsa, ezanın okunmasına nasıl karşılarsa bugün de bu zihniyet aynı şekilde yaşıyor. Bunlar yarın iktidara gelirlerse Kur'an okudu diye bir bakanı eleştiren zihniyetin neler yapabileceğini bir düşünün.” şeklinde konuştuKILIÇDAROĞLU 8 SAAT BOYUNCA NEREDEYDİ?“Hamburger meselesi çok konuşulmaya başlandı biliyorsunuz. Kendisi bir ara kayboldu, 8 saat kadar. İsmail Saymaz bir yazı yazdı, dedi ki ‘bir istasyonda durmuş benzin almak için, orada hamburger yemiş'. Bu tamamiyle vatandaşlarımızın aklıyla dalga geçmek. Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'ya, gidiyor ve gitmeden önce yedili masa ile alakalı herkes ne diyordu, ‘Pensilvanya'dan icazet alacak mı?', ‘Acaba oradan mı icazet alıyor?' vs gibi konuşmaların çok yoğun olduğu bir dönemde Kılıçdaroğlu hamburger yemeye Amerika'ya gitti. Bu anlaşılır bir durum değil. Burada aklımız ile dalga geçiyorlar. Gazetecileri yanınıza neden almadınız? Onlara da hamburger ısmarlasaydınız. Öyle de bir tesadüf ki gittikleri alanlar arasında Pensilvanya'da var. Ben sormak istiyorum, Kılıçdaroğlu bu aradaki bir yerde durup herhangi bir FETÖ'cü ile görüştü mü? “KILIÇDAROĞLU FETÖ İLE Mİ GÖRÜŞTÜ?“Artık ne derlerse desinler yedili masanın Pensilvanya'da FETÖ'cülerden talimat alıp almadığı konusunda bir şaibe kesinlikle olacaktır. Bundan sonra Kılıçdaroğlu ve FETÖ'cülerin her hareketini takip etmeliyiz. Bakalım hangileri birbirine paralel olarak gidecek. Benim kanaatim o ki bir, FETÖ'cü ile görüşmüştür. İsmail Saymaz'ı neden yanınıza almadınız?”CHP'DE GÜNDEM HAMBURGER“Faik Öztrak dün gözümüzün içine baka baka ‘genel başkanımızın böyle bir ifadesi yok hamburgerciye gitmedi' dedi. Şimdi izleyicilerimize soruyorum İsmail Saymaz mı CHP'yi daha iyi biliyor yoksa Faik Öztrak mı daha iyi biliyor.”KILIÇDAROĞLU FAİK ÖZTRAK'I YALANLADIOsman Gökçek, “Faik Öztrak'ın, İsmail Saymaz'ı yalanlamasının ardından Kemal Bey, Faik Bey yerine İsmail Saymaz'ı tutmuştur. Ben Faik Bey'in yerinde olsam, biraz gururlu bir insan duruşu varsa, bugün akşam itibariyle istifa ederdim. Şimdi sen seçim zamanı kalkıp ne desen bize, yalan. Faik Öztrak'ın hiç bir dediğine inanmayın. Bakın işte yalancı zaten ortada. Doğru söylese ortaya çıkardı. Seni kendi genel başkanın İsmail Saymaz'a ezdirdi.” dedi.TUNCAY ÖZKAN 8 SAATLİK SIRRI AÇIKLAYAMADI“Gizliniz saklınız yoksa Tuncay Bey, Faik Öztrak dün dedi ki 'böyle birşey yok'. Bugün genel başkanınız kendi 'hamburgerciye gittim' dedi. Kime inanacağız biz Genel başkanınıza mı inanalım size mi inanalım?”MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA; BÖYLE MUHALEFET OLMAZKonuşmasını sürdüren Gökçek, “İnce ile dünya görüşümüz hiç yan yana gelmez ama buradaki söyledikleriyle devletinin ve milletinin yanında durduğundan dolayı kendisine teşekkür etmek lazım. Çünkü o diğerleri gibi bakmıyor. O diyor ki ‘benim devletimin bir politikası var'. Bundan dolayı kendisine saygı duymak ve teşekkür etmek lazım.CHP maalesef artık tamamen, mezhepsel bir yapılanmanın olduğu bir teşkilat yapısı ile hüküm sürmektedir. O yüzden CHP'nin içerisinde Kılıçdaroğlu, kendisine göre bir sistem kurmuş ve bu sistemi yürütmektedir. Artık CHP'nin içerisinde Muharrem İnce ve onun gibi kişilerin yer alabileceği bir süreç kalmamıştır.' ifadelerini kullandı.PUTİN: AVRUPA İÇİN TÜRKİYE'DE GAZ MERKEZİ KURABİLİRİZ“Bir denge politikası güden ve şuan dünyaya örnek olan bir Cumhurbaşkanı'ndan söz ediyoruz. Bazı noktalarda hepimiz bir olalım, siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakalım. Putin, kalkıpta burası ile alakalı olarak, buranın gaz merkezi olması konusunda bir konuşma yaptıysa ve Avrupa'da bizim sayemizde bu gazı alacaksa bundan neden gurur duymuyoruz. Bunlar bir enteresan. Devlete bir kazanç sağlayacak mesele ile alakalı CHP ve İYİ Parti çıkıyor ve demediklerini bırakmıyorlar.”PUTİN'İN SÖZLERİ MUHALEFETİ RAHATSIZ ETTİ“Bu millet Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu devlete ve millete hizmet etsin diye seçti. O da hizmet ediyor. Hizmet ettiği yer Türkiye'dir. Siz bununla alakalı avantajlı bir noktada bir kazanımdan dolayı niye rahatsız oluyorsunuz?” dedi.MUHALEFETİN GAZ SANCISI TUTTU“Bunu yapmalarının sebebi, akıllarınca Türkiye'de bir kamuoyu oluşturup ‘Putin, Ak Parti ile çok yakın' diyecekler ve yapılan herşeyi, 'Cumhurbaşkanı ile arası iyi seçimi kazanması için yapıyor' imajı oluşturmak istiyorlar. Memleketinize yapılıyor, Allah'tan korkun...”PERVİN BULDAN: ZAMANI GELDİĞİNDE KAPIMIZI ÇALACAKLAR“Şöyle bakarsanız altılı masa, yedinci olarak sürekli HDP'yi kullanıp onların oyunu alıyor. Ama buna rağmen HDP'nin isminden bahsetmeyerek onları kullanıyorlar. HDP'lilerde 'artık bizi kullanmayın, bize bakanlık verin' diyorlar. Gürsel Tekin sinyal verdi. Zaten CHP'liler size taviz vermeye başladılar. Bu konuda HDP'nin çok büyük bir endişesi olmaması lazım. Zaten bugüne kadar hep birliktesiniz kimi kandırıyorsunuz. Farz edelim ki HDP ayrı seçime girdi. Altılı masa yarı seçime girdi. İkinci tura kaldı, HDP kimi destekler? Bitti... HDP'nin desteklediği yerde, bir menfaati olmadan yola devam etmesi mümkün değil. HDP'nin olduğu bir iktidarda biz Suriye'den çekilmek zorunda kalırız. Adalar'ı kaybederiz.”CHP'NİN RAPORUNDAKİ GAZETECİLER PKK BAĞLANTILI ÇIKTIOsman Gökçek, “CHP'nin bize sözde gazeteci diye yutturmaya çalıştığı bu gazetecileri araştırdıkça, hepsinin birer terörist olduğu ortaya çıkıyor. Aziz milletimizin karşısına çıktılar, CHP dedi ki ‘bunlar gazetecileri cezaevlerine atıyorlar'. Dünyaya gidip anlatmaya kalktılar. Ama biz bu işleri araştırmaya başladıkça bakıyoruz ki bunların içerisindekiler hep terörist çıkıyor. “Bunlar yarın, CHP iktidar olmuş olsa dışarı çıkacaklar, sözde gazeteci olarak aramızda dolaşacaklar, ama bu kişilerin arka planına baktığınızda bunlar terör destekleyicileri... Kırsal dağ kadrosundakileri bize gazeteci diye yutturmaya çalışıyorlar. Böyle bir rezillik olur mu? şeklinde konuştu.ENVER AYSEVER İMAMOĞLU'NA FENA BOMBALADI“İddiaa ediyorum. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu bir dahaki dönem aday etmeyecek. Kimse İmamoğlu'nu sevmiyor. İlk seçildiği zamanlarda iyi bir rüzgar yakalamıştı. Ama şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar kibirli ve tembel bir Belediye Başkanı olduğunu bütün İstanbullular gördü.”