Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin yetiyorsa çık karşıma kararı millet versin

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, partiye yeni katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini taktı. AK Parti heyeti birlikte poz verdi. Çelebi, Erdoğan'ın rozetini takmasının ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Çelebi, 'Siz 15 Temmuz'da direnmeseydiniz milletimiz yok edilmişti. FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım. Asker kökenli bir vekilim. Bir milyona yakın asker, korucu arkadşaım görevinin başında. Kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/YPG terör örgütüne karşı yanınızdayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşı sonrası çok cepheli büyük bir mücadele vermektedir. Bir Atatürk askeri, Kuvayı Milliye neferi olarak yanınızdayım.' dedi. Çelebi'nin konuşmasının ardından Başakn Erdoğan kürsüye geçerek konuşmasına başladı.Hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Cuma günü Bartın Amasra'da yaşanan elim kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. TTK'ya ait Amasra taşocağı 713 çalışanı ile yılda 100 bin ton üretim yapan bir müessesedir. Bu madene 77 milyon lira yatırım yapılmıştır. Bu ocakta 20 yılda hayatını kaybeden kişi sayısı 6'dır. Her 37 madenciye 1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı düşmektedir. Son dönemde mevzuaatta yaptığımız düzenlemeler sonucunda Amasra maden ocağında da 50 kalemi bulan iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Madende gaz inceleme sensörleri 24 saat çalışmaktadır. Belli bir seviyenin üzerinde gaz tespitinde ışıklı ve sesli alarm verilmektedir. Yüzde 1.5 metan gazı seviyesinde elektrik kesilmekte, yüzde 2'de ise maden boşaltılmaktadır. Patlama yaşanması için ise metan gazı seviyesinin 5 ve üzeri olması lazım. 18.05'te 1.5 seviyesinde metan gazı tespit edilmesi sonrası elektrik kesilmiştir. 18.10'dan sonra tespit edilememiştir. Rapor haricinde söylenen her şey spekülasyondur. Bize düşen rapor çıkana kadar yapabileceklerimizi yapmaktır. Kazadan sonraki 18 saat içinde arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmıştır. Ocağın vardiyasında çalışan 110 kardeşimizden 41'i maalesef hayatını kaybetmiştir. 6'sı İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi'nde, diğerleri ise yerine tedavi altına alınmıştır. Bartın'a Cumartesi günü giderek çalışmalara yerinde katıldım. İlk gün ben de aileleri ziyaret eden kişi oldum. Çam ve Sakura'da yaralıları ziyaret ettim. Bazılarının durumunun iyiye gittiğini biliyorum. Yaralı kardeşlerimize dualarımızı yapıyoruz, Bakanlığımız da ne gerekiyorsa yapıyor. Beşer planında atılması gereken adımları atıyoruz. En ileri teknoloji ne ise bu Çam ve Sakura'da mevcut. İlgilenen doktorlarımız alanlarında kendilerini ispatlamış profesör arkadaşlarımız. Gerek anestezide, gerek enfeksiyonda kendini ispatlamış hocalarımız hastalarımız ile ilgileniyorlar. Bartın2daki yaralılarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda.İçişleri Bakanlığımız çeşitli illerden 110 AFAD ekibini bölgeye yönlendirmiştir. Jandarma teşkilatımız 210 personel, Sahil Güvenlik personelimiz 45 personel ile güvenliği tesis etmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 35 personeli ile kazazede ve yakınlarına psikososyal destek sağlamıştır.Adalet Bakanlığımız Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmayı yakından takip etmiştir. Çalışma Bakanlığı'mız da kaza ile ilgili soruşturma başlatmıştır. Kurumlarımız canla başla görevlerini yapmaktadır.Kazanın meydana geldiği maden ocağı Ağustos ocağında 7 gün boyunca denetlenmiştir. Tüm madenlerimiz gibi bu madenimizde 4 kez denetlenmektedir. Eksik varsa gerekli müeyyideler uygulanmaktadır. Bir eksik varsa tespit etmek ve gereğini yapmak bizim en temel görevimizdir. Enerji Bakanımız bize ve Meclis'e kapsamlı bilgi verdi.Madenci yakınlarına 1.5 milyon ile 1.7 milyon TL arası ödeme yapılacaktır. Hayatları boyunca şehit madencilerin çocuklarına MEB burs verecek ve masraflarını karşılayacak. Madencilerimizin aileleri ve çocukları bize emanettir. Bunun siyasi istismarı olmaz. İstismarı yapanları da milletime havale ediyorum. İktidara gelirseler hepsine haklarını vereceklermiş. Ne yaptığımızdan haberi yok. Soma'da 1500 ailenin çocuklarını işe yerleştirdik. Biz bunu yaptık. Sen nereden geliyorsun ya, bu geriden geliyor. Nal toplamaya alışmış. Hala geriden geliyor. Biz aynı şeyi Soma'da yaptık. Kimseyi aç, açık bırakmadık. Biz gerekli destekleri verdik, veriyoruz, vereceğiz. Bizim ulaştığımız yere senin hayallerin bile ulaşmaz bunu böyle bilesin.Maden kazaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor. Ülkemizde kayıt tutulmaya başlandığı 1930 yılından bu yana 2014 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1983'te Zonguldak'ta 103, 1992'de Zonguldak'ta 263 ölüm, 2014'te Manisa'da 301 ölüm yaşanan kazalar görüyoruz. Bizim inancımız tek bir insanımızın burnunun beşer hatasından dolayı kanamamasını emreder. Can sözkonusu olduğunda en ufak bir esnekliğimiz olamaz. Hayatını kaybeden her bir madencimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Onların geride bıraktığı yavrularının, sevdiklerinin yüzündeki hüzün adeta ömrümüzden ömür götürüyor. Ama biz aynı zamanda inananlar için burası çok çok öneml, kadere inanan insanlarız. Kaza ve kadere inanırız.Tespit edilirse suçlunun yakasına yapışacağız. Eksikler varsa gidereceğiz. Geride kalanlara sahip çıkacağız. Bu makamımızın gereği ve milletimiz ile gönül bağımızın tabii gereğidir. Bunları yaparken de mukadderata teslim olacağız. Yeri geldiğinde bu ülkenin yüzde 99'u müslüman diyor muyuz? Ama senin Müslümanlık ile alakan yoksa, İslam ile alakan yok ise biz bunu bıraktık. Dua ederken en çok istediğimiz hakkımızda hayırlısını istemek değil midir? Sonrası Rabbimize aittir. Sen inanmayabilirsin senin bileceğin iştir. Bay Kemal ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım böyle yürüyorum. Bu bizim imanımızın gereğidir. Sen de o yoksa bilemem. Amasra'daki maden kazası yasaması ile, yürütmesi ile, yargısı ile hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecektir. İhmali olanın gözünün yaşına bakılmayacak.Bay Kemal önce adamlarına sahip çık. Meclis'in kürsüsünde çekiçle telefon kırmaya kalkmasınlar. Bu ahlaki değildir, edebe adaba terstir. Siz bunları yapadurun, Parlamento Meclis içtüzüğünü süratle değiştirmelidir. Bu işler böyle yürümez. Daha bunlar bu tüzükle çok çekiçle gelir telefon kırar, başkasının kafasını da kırar. Bunlara eyvallah mı edeceğiz. Bu milletin parlamentosu bunlara da haddini bildirmelidir.Avrupa enerjiyi nereden temin edeceğiz diye fellik fellik dolaşıyor. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Türkiye şimdi doğal gazda da inşallah bir hat olacak. Sayın Putin ile son görüşmemizde hemfikir olduk. Burada Rusya'dan gelen gazla bir hat olacağız. Putin, 'Avrupa doğal gazını Türkiye'den temin edebilir.' dedi.İstihdamımızın 31 milyonu geçerek tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması, işsizliğin tek haneye düşmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Ülkemizin kağıt üstündeki hesaplarla değil istihdam ve üretim ile şekillenmesi geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Ülkemizin ve milletimizin dinamizmi öyle büyük ki, bir kaybı başka bir yerden süratle tamamlayabiliyoruz. Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıklar içerisindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık.Savunma bütçemizi 469 milyar lira ile oldukça yüksek bir seviyeye çıkarıyoruz. Reel sektöre 145 milyar liralık kaynakla destekleyeceğiz. Dünya Kadın Çiftçilerimiz ile Külliye'de bir araya geldi. Maşallah hepsi de taşı sıksa suyunu çıkarır. Öyle inanmış. Beyler, dost acı söyler. Hanımınızı tarlaya, kendinizi kahveye sürmeyin. Beraber olacaksınız. Her kesime uygun kaynaklar ayırdığımız bir bütçe ayırdık. Genel Kurul'daki müzakerelerin ardından bu bütçemizi milletimizin hizmetine sunacağız.Sosyal Medya Kanunu gelişmiş ülkelerin tamamında vardır, uygulanmaktadır. Geç de olsa ülkemizi bu uygulamayla tanıştırdığı için Meclis'imize teşekkür ediyorum.Bu kanun görüldüğü gibi keyfe keder bir kanun değildi. Muhalefet buna karşı çıktı, çünkü işlerine gelmiyor. Ağızlarından köpükler saçarak höykürenler sosyal medyadaki linç kültürü ve kaostan beslenenlerdir. Sosyal medya ağlarındaki şantaj, tehdit ve kokuşmuşluktan vatandaşlarımızı korumak için kimseden izin alacak değiliz. ABD'de Avrupa'da olan bu düzenlemeye karşı çıkan bu muhalefet 5'inci koldur. Ülkemizin her türlü mahremini hedef alan iftira kampanyaları da bir çeşit terör saldırısıdır. Sürekli yalanla yatıp kalkanların bunları anlaması mümkün değildir.Seçime ayların kaldığı bir dönemde ABD'ye gitti. Benzin istasyonuna girmiş, orada hamburgerci i varmış, orada 8 saat geçirmiş. Bu görüntüleri vermek için oraya kadar hgitmesine gerek yoktu. Burada da benzin istasyonu var, hamburrgeci var. Orada da vakit geçirebilirdi. Bu zatın Amerika'da görüştüğü FETÖ iltisaklı kişi ve kurumları irdelemek de 6'lı masadaki ortaklarının işidir diye düşünüyorum.