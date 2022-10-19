  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,27 - 18,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakırköy'de faciadan dönüldü! 'Dükkanımın içine aracın girdiğini gördüm'

Bakırköy D100 yanyolda bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan iş yerine duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobil ve iş yerinde hasar oluştu.

Ekleme: 19.10.2022 - 12:56 Güncelleme: 19.10.2022 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Bakırköy'de faciadan dönüldü! 'Dükkanımın içine aracın girdiğini gördüm'
Zuhuratbaba Mahallesi D100 Bakırköy yanyolda 09.15 sıralarında meydana gelen kazada, E.A. isimli sürücü 34 ND 7228 plakalı otomobiliyle seyir haldeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Bariyeri aşan otomobil önce yön levhasına, ardından iş yerinin duvarına çarparak durdu. Otomobil sürücü ve yanında bulunan arkadaşı kazada yara almadan kurtuldu. Otomobil ve iş yerinde hasar oluştu.


'GELDİĞİMDE DÜKKANIMIN İÇİNE ARACIN GİRDİĞİNİ GÖRDÜM'

İş yeri sahibi Yakup Atar, 'Geldiğimde dükkanımın içine aracın girdiğini gördüm. Yan duvarına vurarak kalmış. İş yerimiz kapalıydı, can kaybı yok, en büyük teslimiz bu. Sürücüye göre başka bir kişi tarafından yolda sıkıştırılmış. Refüje çıkarak buraya kadar gelmiş, yaklaşık 15 metre. Duvara vurup kalmış' dedi.

Bakırköy'de faciadan dönüldü! 'Dükkanımın içine aracın girdiğini gördüm'
Başkan Erdoğan Muhtarlar Evi Açılış töreninde konuşuyor
Yılmaz Özdil CHP'nin fonladığı medyayı yerden yere vurdu: Erdoğan üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek
Tarihi sosyal konut projesi dünya basınında | Financial Times: Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu’nun maden faciasıyla ilgili spekülasyonlarına tepki: Soma'da neler yaptık haberi yok
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
Mehmet Ali Çelebi resmen AK Partili oldu: Başkan Erdoğan rozetini taktı
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi: Elimden geleni yapacağım
Ukrayna’yı karanlığa gömme planı
6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu
Bakan Akar: Yunanistan'la sorunları diyalogla çözmekte ısrarlıyız
Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi
Bakan Nebati'den BES açıklaması! Yeni düzenlemeleri ve teşvikleri hayata geçireceğiz
Avrupa çözümü Türkiye'de buldu: Resmen talep yağıyor
Yunan siyasetçi Giannis Kotsailidis: Amerikan sömürgesi haline geldik
2023'de siyasi partilerin alacakları hazine yardımları belli oldu
Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
Rusya'nın yaptığı iddia edilmişti: Kuzey Akım sabotajının ilk görüntüleri yayınlandı
İsveçli Bakan Billström: Türkiye ile anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz
İşte CHP'nin gazetecisi! Eğitimini Duran Kalkan'dan almış: Sicili kabarık çıktı
O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor