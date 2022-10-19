Bakırköy'de faciadan dönüldü! 'Dükkanımın içine aracın girdiğini gördüm'

Bakırköy D100 yanyolda bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan iş yerine duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobil ve iş yerinde hasar oluştu.

Zuhuratbaba Mahallesi D100 Bakırköy yanyolda 09.15 sıralarında meydana gelen kazada, E.A. isimli sürücü 34 ND 7228 plakalı otomobiliyle seyir haldeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.Bariyeri aşan otomobil önce yön levhasına, ardından iş yerinin duvarına çarparak durdu. Otomobil sürücü ve yanında bulunan arkadaşı kazada yara almadan kurtuldu. Otomobil ve iş yerinde hasar oluştu.İş yeri sahibi Yakup Atar, 'Geldiğimde dükkanımın içine aracın girdiğini gördüm. Yan duvarına vurarak kalmış. İş yerimiz kapalıydı, can kaybı yok, en büyük teslimiz bu. Sürücüye göre başka bir kişi tarafından yolda sıkıştırılmış. Refüje çıkarak buraya kadar gelmiş, yaklaşık 15 metre. Duvara vurup kalmış' dedi.