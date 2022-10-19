  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,27 - 18,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Nebati'den BES açıklaması! Yeni düzenlemeleri ve teşvikleri hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tasarruflar ve BES sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız." dedi.

Ekleme: 19.10.2022 - 11:32 Güncelleme: 19.10.2022 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor" dedi. Bakan Nebati önümüzdeki dönemde yeni düzenleler için sinyali verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

Bireysel tasarrufların özendirilmesi, günümüzde tüm ülkelerde, sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hal aldı.

Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağlıyor.

18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES, büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa bir sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL'lik fon birikimine ulaşıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle, bu yılın Ocak ayında yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilen devlet katkısı oranı ile BES, dünyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldi.

18 yaş altı çocuk ve gençlerimize BES'e giriş imkânı getirilmesi, devlet katkısı oranının artırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda, vatandaşlarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi'ne olan ilgisi artarak sürüyor.

17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla, BES'te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES sistemi, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta.

Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız.
Bakan Akar: Yunanistan'la sorunları diyalogla çözmekte ısrarlıyız
Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi
Bakan Nebati'den BES açıklaması! Yeni düzenlemeleri ve teşvikleri hayata geçireceğiz
Yunan siyasetçi Giannis Kotsailidis: Amerikan sömürgesi haline geldik
2023'de siyasi partilerin alacakları hazine yardımları belli oldu
Avrupa çözümü Türkiye'de buldu: Resmen talep yağıyor
Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
Rusya'nın yaptığı iddia edilmişti: Kuzey Akım sabotajının ilk görüntüleri yayınlandı
İsveçli Bakan Billström: Türkiye ile anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz
İşte CHP'nin gazetecisi! Eğitimini Duran Kalkan'dan almış: Sicili kabarık çıktı
Avrupa oduna yöneldi: Fiyatların önüne geçilemiyor
Temel Karamollaoğlu'ndan akla zarar sözler: Yine savunma sanayisini hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı: Bazı bakanlık ve kurumlara 1509 yeni kadro
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Adana Valiliğinden CHP'li Zeydan Karalar'a yalanlama!
Maden işçisinin mezarında Kur'an okuyan Bakan Bozdağ’dan eleştirilere yanıt: Bakanlık yapmak Kur'an okumaya engel değil
Muharrem İnce'den altılı masaya düello çağrısı!
Can Ataklı'dan hazımsızlık: Kim bu TOGG'un sahibi
Lübnan Tezkeresi kabul edildi: TSK unsurlarının BM gücüne verdiği destek süresi bir yıl daha uzatıldı!
Adalet Bakanlığından CHP'li Yalım'ın 'icra müdürü alımına' ilişkin iddialarına yalanlama
O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat

Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor