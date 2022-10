Bakan Akar: Yunanistan'la sorunları diyalogla çözmekte ısrarlıyız

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan ile yaşanan sorunları karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözmekten yana olduklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanları ile 'Ateş Serbest-2022' faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.



Tatbikatın sonunda konuşan Bakan Akar, sözlerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek başladı.



Bakan Akar, personelin eğitimini gözden geçirmek, kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek, subay, astsubay adaylarına meslek hayatları boyunca görecekleri harp silah, araç, gereç mühimmatın mekaniğini tanıtmak, etkisini göstermek ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladığı 'Ateş Serbest-2022'nin başarıyla icra edildiğini kaydetti.



"Silahlı Kuvvetlerimiz, her an harekata hazır olmalı"



DHA'nın haberine göre; faaliyetin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun kapısını açan önemli zaferlerden Sakarya Meydan Savaşı'nın yapıldığı alanda gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akar, "Etkin, caydırıcı ve saygın olarak ifade ettiğimiz, 'Peygamber ocağı' olarak da bilinen Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun her an harekata hazır olması herhangi bir şekilde seçenek değil bir mecburiyettir. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



"147 tatbikattan 64'ü başarıyla tamamlandı"



Personelin aldığı eğitimi tatbikata dönüştürebilmesinin önemine işaret eden Bakan Akar, bu sene planlanan 147 tatbikattan şimdiye kadar 64'ünün başarıyla tamamlandığını aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığına dikkati çeken Akar, bir tarafta hudutların güvenliği diğer tarafta terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.



Mehmetçik'in hudutların korunması için 'Hudut namustur' anlayışı içinde görevini kararlılıkla ve fedakarlıkla yaptığını ifade eden Akar, hudutlarda Cumhuriyet tarihinin en yoğun önlemlerinin alındığını vurguladı.



"Nerede terörist varsa, hedefimiz orası"



Terörle mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. 85 milyon vatandaşımızın, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, asil milletimizi başına musallat olan bu musibetten kurtarmak için mücadelemiz devam ediyor. Nerede terörist varsa bizim hedefimiz orası. Bunun dışında bir hedefimizin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Herhangi bir yeri işgal etmemiz söz konusu değil fakat ülkemizi ve 85 milyon vatandaşımızı savunmak ve onların güvenliğini sağlamak mecburiyetindeyiz. Yapmaya çalıştığımız konu bundan ibarettir." diye konuştu.



Hem ülkenin ve milletin güvenliği hem de bölgesel ve dünya barışına katkı sağlamak için çalıştıklarını aktaran Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası arenadaki saygınlığı ve etkinliğinin herkes tarafından görüldüğünü, bu etkin ve saygın yerinin her geçen gün daha da geliştiğini söyledi.



"Yunanistan'la sorunları diyalogla çözebiliriz"



Son dönemde Yunanistan ile yaşanan sorunlara da değinen Akar, "Bu sorunların karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızı ısrarla sürdürüyoruz. Fakat diğer taraftan hiçbir şekilde bir oldubittiye, herhangi bir şekilde istenmeyen bir duruma izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Türkiye olarak bizler daima sorumlu, sağduyulu ve sabırlı bir politika izliyoruz." dedi.



Türkiye'nin bir devletten beklenen neyse o şekilde davrandığını dile getiren Akar, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm birimler bu şekilde çalışıyor. Gayretlerimizin nihai amacı barış ve istikrarın sağlanması. Geçtiğimiz hafta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmemiz oldu. Bu görüşmede kendilerine duygularımızı, düşüncelerimizi açık şekilde ifade ettik. Kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için görüşmemiz, buluşmamız gerektiğini, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirttik. İyi komşuluk ilişkileri içinde, uluslararası hukuk çerçevesinde bu sorunlara çözüm bulunabileceğini ifade ettik. Bu konuda üçüncü tarafları karıştırmadan karşılıklı iki komşu, iki müttefik olarak konuşup, görüşüp samimi diyalogla problemlerimizin, sorunlarımızın çözülebileceğine hala inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Türkiye, kimse için tehdit değil"



"Türkiye kimse için tehdit değil, Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir." diyen Bakan Akar, bunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.



Kıbrıs'taki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Akar, "İster Yunanistan ister GKRY'nin silahlanma heveslerinin gerginliği artırmaktan başta bir şeye yardımcı olmayacağını ve bunun olayı bir çözümsüzlüğe doğru götürdüğü herkes tarafından bilinmelidir. Türkiye garantör olarak hak ve sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürecektir." dedi.



"İnşallah kendi tankımızı ve uçağımızı da yapacağız"



Yerli ve milli savunma sanayinin önemine de vurgu yapan Akar; bunun bir seçim değil bir sorumluluk, lüks değil bir mecburiyet olduğunu dile getirdi. Akar, yerli ve milli savunma sanayinin yüzde 80'ler oranına ulaştığına dikkati çekerek, "Bütün hafif silahlarımızı, obüsleri, havanları, İHA, SİHA, TİHA'ları ihraç eder duruma geldik. MİLGEM, gemilerimiz, denizaltılar bunları yapıyoruz. Milli Muharip Uçak ile tank ile ilgili çalışmalarımız sürüyor inşallah tankı da uçağı da yapacağız. Azimliyiz, kararlıyız, yoğun şekilde çalışmalar sürüyor." diye konuştu.



Konuşmasının ardından Bakan Akar, başarılı personele ödüllerini verdi ve tatbikata katılan personelle fotoğraf çektirdi.