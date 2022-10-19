AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi: Elimden geleni yapacağım

AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti Ailesi ve Cumhur İttifakı'nın görüşlerine yakınım. Bu konularda elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan takacak.Çelebi, yaptığı açıklamada, 'Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti Ailesi ve Cumhur İttifakı'nın görüşlerine yakınım. Bu konularda elimden geleni yapacağım.' ifadelerini kullandı.