AK Parti Sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşma' açıklamasını değerlendirdi... 'Millet iradesiyle çatışıyorlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun Adana'da yaptığı konuşmada 'kamplaşma değil kucaklaşma vadettiğini' söylediğini aktararak, 'Toplumun belli kesimlerini sürekli tehdit edenler hiçbir kucaklaşmanın adresi olamaz.' ifadesini kullandı.'Kılıçdaroğlu'nun siyasi pusulasının sürekli ters yönü gösterdiğini' aktaran Çelik, şunları kaydetti:'Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar. Her konuşmalarında toplumun bir kesimini tehdit edenlerin halkla kucaklaşmadığı açıktır. Bazen esnafı, bazen öğretmenleri, bazen çiftçileri, bazen işçileri sırf siyasi tercihleri yüzünden tehdit ediyorlar. Asıl kamplaşma budur.Öte yandan, 'PYD bizim için tehdit değildir.' ya da 'Mavi Vatan demek bizi dünyada saldırgan duruma düşürür.' diyerek Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kucaklaşıyorlar. Biz vatandaşlarımızla buluşmaya ve yol yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kamplaşacak ve onlarla mücadele edeceğiz. Türkiye'ye saldıran her odağın karşısına Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' ilkesiyle çıkacağız. Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği 'vesayet siyaseti' Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi bugün konuştuğu Adana'dan da güçlü bir şekilde cevabını alacak.'