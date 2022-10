ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de geçen ay Ian Kasırgası tarafından tahrip edilen Florida eyaletinde yerel sağlık yetkilileri, bölge halkının artık et yiyen bakteri hastalıkları (Vibrio vulnificus) ve ölüm vakalarındaki artış ile mücadele etmek zorunda olduklarını açıkladı.Son resmi eyalet verilerine göre, Ian Kasırgası'nın ardından meydana gelen sellerden en çok etkilenen ilçe olan Lee County bu yıl Vibrio vulnificus bakterisi ile enfekte olan 29 onaylanmış vaka ve 4 ölüm gördü. 2021'de ilçede sadece 5 vaka ve 1 ölüm kaydedildi. 2020'de ise Lee County'de hiç et yiyen bakteri vakası görülmedi. Eyalet çapında Vibrio vulnificus vakalarının sayısı 2021'de 34 ve 2020'de 36'dan 2022'de 65'e yükseldi.Lee County sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 'Bir kasırganın ardından oluşan sel suları Vibrio vulnificus gibi bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere birçok risk oluşturuyor. Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntıları bakteri seviyelerini artırdı. Açık yaraları veya kesikleri olan kişiler, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla Vibrio vulnificus'a maruz kalabilirler' denildi.Bununla birlikte, Vibrio vulnificus genel olarak ılık ve acı suda bulunuyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, genellikle bir insanın vücuduna çiğ veya az pişmiş istiridye ve kabuklu deniz ürünleri yediklerinde giriyor. Bakteriler ayrıca açık bir yaranın ılık deniz suyuna maruz kalması durumunda cildi enfekte edebiliyor.Diğer taraftan, Vibrio vulnificus halk arasında et yiyen bakteri olarak adlandırılıyor. Çünkü CDC'ye göre, bakteri açık bir yaranın etrafındaki eti tüketerek iddi bir enfeksiyon olan nekrotizan fasiite yol açıyor. Hastalığın ilerlemesi insanların kol ve bacak gibi uzuvlarını kaybetmesine yol açabiliyor.CDC, et yiyen bakteri enfeksiyonunun belirtileri arasında kırmızıya dönen yaralar, deride şişme, yüksek ateş, nefes darlığı, yüksek kalp hızı gibi semptomların yer aldığını açıkladı.Öte yandan Lee County Sağlık Departmanı, et yiyen bakterilerin insan insana bulaşmadığını belirterek, herhangi bir açık kesiği çiziği veya yarası olan kişilerin el sularından veya durgun sulardan uzak durmaları gerektiğini aktardı.Yetkililer, bu yaralıların sel suyuyla temas etmesi durumunda yaralarını veya kesiklerini sabun ve temiz su ile derhal temizlemeleri gerektiğini vurguladı.