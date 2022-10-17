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Beyaz Gazete
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Trafiğe çıkacaklar dikkat: İstanbul'da önemli yollar trafiğe kapatılacak

Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.

Ekleme: 17.10.2022 - 23:49 Güncelleme: 18.10.2022 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
Trafiğe çıkacaklar dikkat: İstanbul'da önemli yollar trafiğe kapatılacakİBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda yapılan açıklamada, bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nde ve 01.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nde bakım onarım çalışması yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada bu saatler arasında her iki köprünün araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.
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