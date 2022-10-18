Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan mesajı: Oldubittiye meydan vermeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin, Ege'deki sorunların karşılıklı görüşmelerle çözülebileceği yaklaşımını sürdürdüğünü belirten Akar, ''Görüşmeye hazırız. Ege'nin dostluk denizi olmasını, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasından yana olduğumuzu söylüyoruz'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin yeni açıklamalar yaptı.Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:''Ege'deki sorunların karşılıklı görüşmelerle çözülebileceği yaklaşımını ısrarla sürdürüyoruz. Oldubittiye meydan vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım.Sorumlu sağduyulu bir politika izliyoruz. Görüşmeye hazırız.Ege'nin dostluk denizi olmasını, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasından yana olduğumuzu söylüyoruz. Türkiye kimse için tehdit değil güvenli bir müttefiktir.Rum kesiminin adayı silahlandırması gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramayacağını söylüyoruz. Garantör olarak hak ve sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Egemenlik eşitlik Türk varlığının kabulü lazım.''