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MasterChef kim kaptan oldu? 17 Ekim MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? MasterChef yeni bölümde ne oldu?.

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef, yarışmacıların çıkardıkları tabakları değerlendirdiler ve ardından takım kaptanlarını belirlediler. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 17 Ekim MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar... .

Ekleme: 18.10.2022 - 02:17 Güncelleme: 18.10.2022 - 02:22 / Editör: Ozge Selin
MasterChef kim kaptan oldu? 17 Ekim MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? MasterChef yeni bölümde ne oldu?.MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef, yarışmacıların çıkardıkları tabakları değerlendirdiler ve ardından takım kaptanlarını belirlediler.

MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi Takım

Büşra (Kaptan)

Kırmızı Takım

Tolga (Kaptan)

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım: Büşra (Takım kaptanı), Gamze, Tayfun, Görkem, Burak Kaya, Serpilay, Ayaz, Burak

Kırmızı takım: Tolga (Takım kaptanı), Metin, Yağız, Atike, Kıvanç, Barış, Fatma Nur

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de elenen son isim Çağatay olmuştu.

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