MasterChef kim kaptan oldu? 17 Ekim MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? MasterChef yeni bölümde ne oldu?.

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef, yarışmacıların çıkardıkları tabakları değerlendirdiler ve ardından takım kaptanlarını belirlediler. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 17 Ekim MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar... .