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Beyaz Gazete
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Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Maden kazasında yaşamını yitirenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemeler kalıcı hale getirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlemeleri çarşamba günü açıklayacak.

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı
Ekleme: 18.10.2022 - 11:05 Güncelleme: 18.10.2022 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı
AK Parti MKYK'sı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda ana gündem Bartın'da yaşanan maden kazası oldu.

Türkiye'nin en büyük maden faciaları arasında yer alan olaya ilişkin ayrıntılar, toplantıda ele alındı.

Cumhurbaşkaı Erdoğan talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce maden kazasında hayatını kaybedenler için mevzuata eklenen geçici düzenlemelerin kalıcı hale getirilmesi için talimat verdi.

MYK'da ayrıca yasa hazırlığı için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Destek paketi torba yasaya eklenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden kazasında yaşamını yitirenlerin yakınları için hazırlanacak mali destek paketinin de bir an önce Meclis’e getirilmesi talimatını verdi.

Aynı zamanda destek paketinin torba yasaya eklenmesi planlanıyor.

1 milyon 500 lirayı aşan nakdi yardım
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de toplantıda ayrıntılı bir sunum yaptı.

Dönmez, çalışmanın şeffaf yürütüleceğini vurguladı. İşçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin lirayı aşan nakdi yardımın yapılacağı yeniden gündeme getirildi.

Detaylar çarşamba günü açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü grup toplantısında bu düzenlemeleri kamuoyuna açıklayacak. Düzenlemenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
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Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı
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