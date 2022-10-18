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Maden faciası ardından iktidarı hedef alan muhalefete Hamza Dağ'dan tepki: Acılar üzerinden suistimal siyaseti yürütüyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında Amasra'da meydana gelen maden faciası ve Dezenformasyon Yasası ile alakalı yaşanan tartışmalara tepki gösterdi. Dağ, muhalefetin maden faciası üzerinden algı operasyonu yürüttüğünü belirterek, "Acılar üzerinden suistimal siyaseti yürütülüyor" dedi.

Maden faciası ardından iktidarı hedef alan muhalefete Hamza Dağ'dan tepki: Acılar üzerinden suistimal siyaseti yürütüyorlar
Ekleme: 18.10.2022 - 18:57 Güncelleme: 18.10.2022 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
Maden faciası ardından iktidarı hedef alan muhalefete Hamza Dağ'dan tepki: Acılar üzerinden suistimal siyaseti yürütüyorlar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber ekranlarında Amasra'da meydana gelen maden faciası ve Dezenformasyon Yasası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yaşanan acıları suistimal ettiğini belirten Dağ, 'CHP'de şunu görüyoruz; Bir afet olsa da hemen bunun üzerinden yalan yanlış bilgilerle iktidar üzerinde bir şeyler yapsak' ifadelerini kullandı.

'İHMAL VARSA ORTAYA ÇIKARILACAK'

Maden faciasına yönelik soruşturmanın devam ettiğini belirten AK Partili Dağ, 'Hadisenin iktidar olarak sizin bir süreç yönetmeniz gerekiyor. Enerji Bakanı ve İçişleri Bakanı hemen oraya gitti. 41 vatandaşımız vefat etmiş noktada, 58 vatandaşımız da yaralı olarak çıkarıldı. İhmale dair bir şey olsa bile hemen soruşturma yürüyecektir. Bir ihmal varsa da ortaya çıkarılacaktır' dedi.

'BİREYİ KORUMAK İÇİN KANUNU GETİRDİK'

Hamza Dağ Dezenformasyon Yasası'na ilişkin, 'Biz 1.5 yıldır bunu tartıştık, konuştuk, bir noktaya getirdik. Hiç mağduriyet yaşamayan bir tek sosyal medya şirketleri var. Bu şirketlerin ülkenizin mahkemesinin kararına uymama gibi bir tavrı var. Siz bir ülke yönetiyorsunuz ama bu şirketler sizin ülkenize alınan hiçbir karara uymuyor. Biz bireyi korumak için bu kanunu getiriyoruz. Gazeteci de, birey de burada mağduriyet yaşıyor' ifadelerini kullandı.
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