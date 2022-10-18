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Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege kıyılarında poyraz kuvvetli esecek.

Ekleme: 18.10.2022 - 09:14 Güncelleme: 18.10.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Niğde, Kayseri, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın Marmara ve Ege bölgeleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA: 18°C Parçalı bulutluİZMİR: 26°C Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 18°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM: 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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