Kiev'de patlama sesleri: Kentin kuzeyinden dumanlar yükseliyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu, kentten dumanlar yükseliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada peş peşe üç saldırı olduğu ve bir enerji tesisinin vurulduğu belirtildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.
Kliçko, 'Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde. Daha fazla ayrıntı sonra verilecek.' ifadelerini kullandı.