Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşı TELE 1 arasında bir gönül alma hikayesi! Karşılıklı restleşmeler sonrası röportaj ve reklam...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gitti.ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP 'bilim ve teknoloji' maskesiyle fiyaskoyu perdelemeye çalıştı.Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de 'Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere' diyerek geçiştirdi.Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönen ABD ziyareti CHP tarafından fonlanan Tele 1 ile arasında da kriz çıkarmıştı.Kılıçdaroğlu'nun uçağında, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Halk TV'de program yapan İsmail Saymaz, KRT Muhabiri Tülin Daloğlu, ANKA Editörü Duygu Güvenç ve Açık Alan Derneği'nin başında bulunan ve Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu Hacer Foggo yer alırken Tele 1'den kimsenin çağrılmaması Tele 1'in tepkisini çekmişti.CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP tarafından fonlandığını ifşa ettiği ve Ekrem İmamoğlu ile de yakın olan TELE 1'den kimseyi geziye davet etmemesi sonrası canlı yayında Kılıçdaroğlu adeta bombalandı.TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda CHP'nin tavrını eleştirirken, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasiden randevu alamadığına dikkat çekti. Polat, Kılıçdaroğlu'nun Barnie Sanders'in yanısıra Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan da randevu istediğini ancak talebin karşılıksız kaldığını söyledi.GÖNÜL ALMA HİKAYESİ: KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDE RÖPORTAJ VERİP REKLAMLARINI YAPTIKemal Kılıçdaroğlu'nun geziye götürmeyerek mesaj verdiği mangır medyası canlı yayında rest çekince bu kez ilginç bir gelişme daha yaşandı.CHP Genel Başkanı ABD dönüşü ilk iş olarak TELE 1'e bir röportaj verdi. Röportajı verdiği isim ise canlı yayında kendisini eleştiren Yılmaz Polat oldu.Röportajda kaydadeğer bir açıklama yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Polat'ın yazdığı bir kitap ile poz verdi.2020 yılında yine TELE 1 ekranlarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Can Ataklı tarafından Başakşehir Şehir Hastanesi yollarını yapmadığı gerekçesiyle yerden yere vurulmuş 'Vizyonsuz, çapsız, iş bilmez' ifadeleriyle eleştirilmişti.Can Ataklı daha sonra CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzüldüğü gerekçesiyle canlı yayında kendisinden özür diledi. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak 'Yayın politikamız değişmiyor' ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu'na yanlaşmıştı. Ataklı ve Yanardağ'ın açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; TELE 1'e reklam vermişti.Daha önce CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından da finanse edilidiği bilinen TELE 1'in Kemal Kılıçdaroğlu tarafından devre dışı bırakılmasına kanal geziyi 'Fiyasko' diye eleştirerek rest çekmişti.TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, CHP'nin bu tavrını eleştirirken, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir siyasiden randevu alamadığına dikkat çekti.'Bu hata TELE 1'in değil. Tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini düzenleyen kişi ya da kişilerin… TELE 1'e ABD ziyareti ile ilgili bir davet gitmiş olsaydı ben de orada olurdum. Bu ziyaret belki geç gerçekleşti ya da geç programlandı ama en azından TELE 1'e haber verilseydi. Ben yıllardır ABD'de diplomasi gazeteciliği yapan biriyim herhalde yazdıklarım TELE 1'in izlenme oranlarıyla çok daha farklı olacaktı.''ŞİMDİLİK SADECE BİR SİTEM OLARAK KALSIN'TELE 1 sunucusu Zeynel Lüle ise, 'Hem Washington'da yokuz hem de buradan birisine davet gitmediği için uçakta yokuz. Bu tabi sitemlerimize sebep olan bir şey. TELE 1'in ziyaret içinde olmaması bizim hatamız değil, yapılan seçimler içerisinde olmamamız yine bizim hatamız değil. Şimdilik sadece bir sitem olarak kalsın' ifadelerini kullandı.