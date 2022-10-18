İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Beykoz ilçesinde yer alan birçok mahallede yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 10 saat boyunca su verilemeyecek. Kesilen suyun akşam saat 21.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİİSKİ tarafından yayımlanan 18 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 18 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.Beykoz'da yaşanacak su kesintisinin saat 11.05'de başlayacağı ve 21.00'da bitmesi öngörülüyor. Tokatköy, Yalıköy, Çamlıbahçe, Dereseki, Ortaçeşme ve Akbaba Mahallesine 10 saat boyunca su verilemeyecek.Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.29'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Anadolu Mahallesine su verilemeyecek.Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.02'de başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Kirazlı, Sancaktepe, Yavuzselim, Fevzi Çakmak, Güneşli ve Kazım Karabekir Mahallesine su verilemeyecek.Esenler'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.57'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Kemer Mahallesine su verilemeyecek.Sultangazi'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.52'de başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Esentepe Mahallesine su verilemeyecek.Tuzla'da yaşanacak su kesintisinin saat 09.24'de başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. İstasyon Mahallesine su verilemeyecek.Zeytinburnu'da yaşanacak su kesintisinin saat 12.47'de başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Beştelsiz Mahallesine su verilemeyecek.Maltepe'de yaşanacak su kesintisinin saat 12.09'de başlayacağı ve 19.00'da bitmesi öngörülüyor. Zümrütevler Mahallesine su verilemeyecek.Pendik'te yaşanacak su kesintisinin saat 11.49'da başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Kaynarca ve Doğu Mahallesine su verilemeyecek.