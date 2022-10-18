İstanbul Merkezli 3 İlde Fetö Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında, özel kurumda çalışan bir öğretmen, Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan bir mühendis ve bir eski polis olduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında, özel kurumda çalışan bir öğretmen, Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan bir mühendis ve bir eski polis olduğu öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin İstanbul Anadolu Yakası sivil bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında, 2012-2014 yılları arasında başka kişilere ait hat kullanarak birbirleriyle yoğun irtibatlı oldukları ve örgütsel mensubiyetlerine yönelik haklarında itirafçı beyanları bulunduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen şüphelilerden birinin özel kurumda öğretmen, birinin Ulaştırma Bakanlığı'nda mühendis, birinin ise meslekten ihraç edilmiş polis olduğu, diğer 4 şüphelinin ise sivil oldukları belirtildi.İstanbul merkezli 3 ilde bu sabah saatlerinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.