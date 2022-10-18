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İşçilerden Kadıköy Belediyesi ve yetkili sendikaya tepki: Birlik olup yoksullaşmamıza neden oldular

Kadıköy Belediyesi’nde örgütlü bulunan Genel İş Sendikası’nın belediyedeki 9 iş yeri temsilcisi, Genel İş Sendikası tarafından haklarında disipli soruşturması açmasına belediye önünde yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi. İşyeri temsilcileri ayrıca, sendikanın işçilerin talepleri arasında olan ek protokolü savunmadığını ve belediye yönetimiyle birlikte kendilerini yoksulluğa sevk ettiklerini dile getirdi.

İşçilerden Kadıköy Belediyesi ve yetkili sendikaya tepki: Birlik olup yoksullaşmamıza neden oldular
Ekleme: 18.10.2022 - 15:40 Güncelleme: 18.10.2022 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
İşçilerden Kadıköy Belediyesi ve yetkili sendikaya tepki: Birlik olup yoksullaşmamıza neden oldular
Kadıköy Belediyesi'nde örgütlü bulunan Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1. Nolu Şubesi, sendikanın belediyedeki 9 işyeri temsilcisi hakkında disiplin soruşturması açtı. Hakkında soruşturma açılan işyeri temsilcileri Kadıköy Belediyesi önünde bir araya gelerek haklarında soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Grup açıklama öncesinde, 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız, birleşen işçiler yenilmezler, baskılar bizi yıldıramaz' diye slogan attı.

'ARKADAŞLARIMIZ SENDİKAYI GÖREVİNİ YAPMAYA DAVET ETTİLER'

Grup adına açıklama yapan Nebahat Arslan, 'Bugün burada toplanmamızın sebebi, seçimle göreve gelmiş işçi temsilcilerimizin 18 Şubat günü bir whatsapp mesajı ile görevden alınmış olması ve bugüne dek beklenerek yarın kendilerini savunmak üzere disiplin kuruluna çağrılmış olmalarıdır. Dün öğrendik ki görev yapmakta olan 9 temsilci arkadaşımız disipline sevk edilmiş. Şube yönetimi ve genel merkez bu anti demokratik tavrında ısrarcı olmaya maalesef devam etmektedir. Arkadaşlarımız işçiye ne yalan söyledi ne de kendileri için konfor alanı yaratmaya çalıştılar. Sendikasına aidiyeti yıpranmış işçiler olarak, yaşanan ekonomik krizde işçiler daha fazla yoksullaşmasın diye sendikayı işçi haklarını savunmaya, yani işini yapmaya davet ettiler' dedi.

'YOKSULLAŞMAMIZA NEDEN OLAN SENDİKA YÖNETİMİ HESAP VERMELİDİR'

Arslan, 'Biz, Kadıköy Belediyesi işçileri olarak temsilci ve öncü işçi arkadaşlarımızın mücadelesini destekliyor, yapılan anti demokratik uygulamayı kınıyoruz. 23 Eylül'de imzalanan TİS'i işçiyle paylaşamayan, işçiye sahte evrakla grev kararı asma eyleminde halay çektiren, işçilerin Ek Protokol talebine sahip çıkmayan, belediye yönetimiyle birlikte yoksullaşmamıza neden olan sendika yönetimi önce bunun hesabını vermelidir. Yarın öğlen 1'de, görevden alınan temsilci arkadaşlarımız DİSK/Genel-İş Anadolu Yakası 1 No'lu şubeye sözlü veya yazılı savunma vermeye çağrılmıştır. Burada kendini savunması gereken temsilcilerimiz olmadığından, hazırlanan ortak cevap metni disiplin kurulu ile paylaşılacak ve sendikanın kendini savunması istenecektir. İrademizi kimseye ezdirmeyeceğimizi herkes bilmelidir. Yarın öğlen 12:30'da sizi de işçi iradesine, irademize sahip çıkmak üzere orada olmaya çağırıyoruz. Bu böyle gitmez. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz' ifadelerini kullandı.

İşçilerden Kadıköy Belediyesi ve yetkili sendikaya tepki: Birlik olup yoksullaşmamıza neden oldular
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İşçilerden Kadıköy Belediyesi ve yetkili sendikaya tepki: Birlik olup yoksullaşmamıza neden oldular
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