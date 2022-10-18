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HDP'li Pervin Buldan terör propagandası yapan Leyla Güven'i böyle savundu: Tek yaptığı barışı savunmak

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan "Gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak" şeklinde skandal bir açıklama yapan Leyla Güven'e destek mesajı verdi. Buldan, terör örgütü propagandası yapması sebebiyle 11 yıl 7 ay hapis cezası alan Güven'in sadece barışı savunduğunu öne sürdü.

HDP'li Pervin Buldan terör propagandası yapan Leyla Güven'i böyle savundu: Tek yaptığı barışı savunmak
Ekleme: 18.10.2022 - 18:47 Güncelleme: 18.10.2022 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Pervin Buldan terör propagandası yapan Leyla Güven'i böyle savundu: Tek yaptığı barışı savunmak
Eski HDP'li Leyla Güven, farklı tarihlerde katıldığı eylem ve etkinliklerdeki konuşmalarında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HDP'li Pervin Buldan partisinin grup toplantısındaki konuşmasında terör propagandası yapan Leyla Güven'e arka çıktı. Buldan Güven'in, barış istemekten başka bir şey yapmadığını söyledi.

PERVİN BULDAN'DAN DESTEK MESAJLARI

Buldan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Dün Sevgili Leyla Güven arkadaşımıza 11 yıl, 7 ay intikam cezası verdiler. Gerekçe, propaganda yapmak. Leyla arkadaşımızın tek yaptığı barış ve demokratik siyaset hakkını savunmaktır.

Ortada bir propaganda varsa ki var, o da faşizmin propagandasıdır. Onu da verdikleri cezayla yapıyorlar. Hukuku çiğneyerek propaganda yapıyorlar.

'KUCAK DOLUSU SEVGİLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ'

Sevgili Leyla Güven'e kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu ülkede barış ve özgürlük talepleri kelepçeliyse, Kürt sorununa çözüm arayışları tecrit altındaysa, cezaevleri işkence haneye dönüştürülmüşse işte savaş ve talan siyasetinin beslendiği yer tam da bu zihniyettir.'
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