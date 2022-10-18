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Beyaz Gazete
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​Hayatını kaybeden maden işçisinin doğacak üçüncü çocuğuna ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz'ın kısa süre sonra doğacak üçüncü çocuğuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine babasının isminin verileceği öğrenildi.

Ekleme: 18.10.2022 - 21:59 Güncelleme: 18.10.2022 - 22:07 / Editör: Ozge Selin
​Hayatını kaybeden maden işçisinin doğacak üçüncü çocuğuna ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın kısa süre sonra doğacak üçüncü çocuğuna, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine babasının isminin verileceği öğrenildi.

​Hayatını kaybeden maden işçisinin doğacak üçüncü çocuğuna ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Maden işçisinin babası Recep Ayvaz, AA muhabirine, olayı duyar duymaz maden ocağına gittiklerini, gece 3'e kadar orada beklediklerini söyledi.

​Hayatını kaybeden maden işçisinin doğacak üçüncü çocuğuna ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Sabaha karşı polis memurunun arayarak hastaneye gelmelerini istediğini aktaran Ayvaz, 'Biz de hastaneye gittik, morgun önüne yaklaştık. Çocuğumuzun cenazesini morgdan aldık. Saat 05.00'te evimizin önüne getirdik. Olayı duyunca oğlumun hamile olan hanımı ve eşim bayıldı.' dedi.

​Hayatını kaybeden maden işçisinin doğacak üçüncü çocuğuna ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Ayvaz, kendisinin uzun yıllar İstanbul'da bir tekstil fabrikasında, oğlunun da bozacı olarak çalıştığını, daha sonra Bartın'a döndüklerini anlatarak, 'Oğlum burada bir beton santralinde çalışırken TTK'ye işçi alımına başvurdu ve kurada çıktı. Ben madene girmesini istemiyordum ama ekmek davası. Madene giren de ölüyor, dışarıda duran da ölüyor. Ölüm bizim için. Buna yapacak bir şey yok.' diye konuştu.

​Hayatını kaybeden maden işçisinin doğacak üçüncü çocuğuna ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

İki çocuk babası oğlunun birkaç gün içinde üçüncü çocuğunu beklediğini aktaran Ayvaz, 'Patlamanın olduğu gün evden çıkarken çocuklarını öpmüş, çocukları da oğlumun yakasına yapışmış.

​Hayatını kaybeden maden işçisinin doğacak üçüncü çocuğuna ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

'Ne oldu oğlum, kızım?' diyor, çocuklar da 'Annemi de öpeceksin, öyle gideceksin.' diyorlar. Çocukları annesini de öptürüyorlar, öyle evden çıkıyor. O günün bir şeyliği vardı işte, Allah'ın takdiri.' ifadelerini kullandı.

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​Hayatını kaybeden maden işçisinin doğacak üçüncü çocuğuna ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
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