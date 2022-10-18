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Fransız çimento fabrikası Lafarge 'DEAŞ'a yardım etme' suçunu kabul etti

Son dakika haberi: Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ'a yardım etme suçunu kabul ettiği duyuruldu. Suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödeyecek.

Fransız çimento fabrikası Lafarge 'DEAŞ'a yardım etme' suçunu kabul etti
Ekleme: 18.10.2022 - 21:07 Güncelleme: 18.10.2022 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
Fransız çimento fabrikası Lafarge 'DEAŞ'a yardım etme' suçunu kabul etti
ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge, New York Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti.

MİLYONLARCA DOLAR CEZA ÖDEYECEK

Hakkındaki 'DEAŞ'a yardım etme' suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.

Lafarge'dan yapılan yazılı açıklamada ise 'Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge'nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık.' ifadesine yer verildi.

Öte yandan ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, Fransız çimento şirketinin DEAŞ'a yardım etmesine ilişkin, 'Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı.' ifadesini kullandı.

Fransız çimento fabrikası Lafarge 'DEAŞ'a yardım etme' suçunu kabul etti

FRANSIZ LAFARGE'IN DEAŞ'A FİNANSMANI KANITLANDI

Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı.

Belgelere göre, Lafarge, terör örgütü DEAŞ'la ilişkisi hakkında Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler 'teröre finansman sağlamak' ile suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen 'insanlığa karşı suçlara ortak olmak' suçlaması Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil olan sivil taraflar yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesine itiraz ederek Yargıtaya başvurmuştu.

Fransa Yargıtayı, 7 Eylül 2021'de Lafarge'ın Suriye'de DEAŞ'lı teröristlere finansmanı nedeniyle 'insanlığa karşı suça ortak olmak' suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararı almıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi de 18 Mayıs'ta Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı, AA'nın ulaştığı belgelerle ispatlanan Fransız çimento devi Lafarge'a 'insanlığa karşı suça ortak olduğu' iddiasıyla soruşturma açılmasını onaylamıştı.

Fransız çimento fabrikası Lafarge 'DEAŞ'a yardım etme' suçunu kabul etti

ŞİRKETİN SURİYE'DE KURULUŞUNDAN DEAŞ'A FİNANSMANA UZANAN SÜREÇ

Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Fransız Lafarge, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetini sürdürdü.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014'ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ'a 'haraç' ödemenin dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa oldu.

Fransız çimento fabrikası Lafarge 'DEAŞ'a yardım etme' suçunu kabul etti

Şirket, Temmuz 2015'te İsviçreli rakibi Holcim ile birleşerek isim değişikliğine gitti.

Tesisin bir bölümüne 2015 başlarında yerleşen ABD ve Fransız askerleri, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Suriye'de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde, yaklaşık 4,5 yıl boyunca buranın bir kısmını üs olarak kullandı.

TRT World de Kasım 2021'de yayımladığı 'The Factory' isimli belgeselinde Fransız devletiyle yakın ilişki içinde olan Lafarge'ın, terör örgütü PKK ve DEAŞ'a 10 milyonlarca dolar ödeme yaptığını belgeleriyle ortaya koymuştu.
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