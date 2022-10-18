Cesedi bavulda bulunan küçük kızın cinayetinde kan donduran ayrıntı! Bedenine yazılı rakamlar dikkat çekmişti

Fransa'da 12 yaşındaki Lola Daviet'in öldürülmesi hem ülkeyi hem de dünyayı ayağa kaldırdı. Akıl sağlığı yerinde olmayan bir kadın tarafından öldürüldüğü tespit edilen küçük kızın cinayetinde ise detaylar belli oldu. Zanlı, soruşturmasında küçük kıza önce cinsel saldırıda bulunup ardından öldürdüğünü; öldürdükten sonra da uzuvlarını ve organlarını sattığını itiraf etti.

Paris'te yaşanan dehşet verici bir olay dünyanın gündemine oturdu. 12 yaşındaki Lola Daviet, birkaç gün önce okuldan eve dönmedi. Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.Yapılan arama çalışmaları sonuca ermezken, cuma günü polis ekipleri, küçük kızın evinden birkaç sokak ötedeki bir sokakta şüpheli bir bavul olduğuna dair bir telefon aldı. Daviet'in cansız bedeni parçalanmış halde bavulun içinde bulundu. Olay ülke genelinde büyük yankı uyandırırken polis cinayet soruşturması başlattı. Bu sabah saatlerinde ise dış basında olayın detayları yavaş yavaş ortaya çıktı. Dün cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 24 yaşındaki evsiz bir kadının korkunç eylemlerini anlattığı ifade edildi.Polis soruşturmasında çok sağlıklı ifadeler veremediğinin altı çizilen kadın, Daviet'in vücut parçalarını sattığını, evi gibi gördüğü bir yere küçük kızı götürerek işkence ve cinsel saldırıda bulunduğunu ve ardında da boğazını kestiğini itiraf etmiş. Aynı zamanda kadınla iş birliği yaptığından şüphelenilen 43 yaşındaki bir adamın da gözaltına alındığından bahsedildi. Kamera kayıtlarında ise okuldan even dönen küçük Lola'nın evinin kapısında kadınla karşılaştığı ve onunla yürüdüğü görülüyor.Zanlı, kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri bölgede yaşayan evsiz bir kadının bavulu taşıdığını görmesi üzerine kadını gözaltına alınmıştı. Aynı zamanda görgü tanıkları da zanlının binaya tek başına girdiğini, ardından da yarım saat sonra büyük, çok ağır bir bavulla çıktığını ifade etmişti. Ayrıca görgü tanıklarına göre kadın bavulu bıraktıktan sonra köşedeki fırına gidip kruvasan almıştı. Fransız haber ajansı BFMTV'ye göre ise çocuğun cesedinde '1' ve '0' rakamları bulundu. Bir polis kaynağı ise rakamların kızın bedenine yazılmadığı, 'bir cihaz' ile üzerine koyulduğunu söyledi.