Bursa merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı, 8 kişi hakkında ise ifadelerinin alınmasına yönelik talimat verildi.Soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bursa merkezli 3 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonun devam ettiği öğrenildi.