Bolu'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay ceza verildi

Uyuşturucu ve kilitli poşetlerle yakalanarak tutuklanan uyuşturucu sanığı, savunma yaptı. Kilitli poşetler için “Eşimin tokalarını koymak için kullanıyorum” diyen sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl aralık ayında yaptıkları yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.Otomobilde yapılan aramada, 2 tabanca, hassas terazi, uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ve kilitli poşetler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.Otomobil sürücüsü Sinan Batursuçundan tutuklandı.Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Sinan Batur, karar duruşmasına çıktı.Suçlamaları kabul etmeyen Sinan Batur,dedi.Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, sanığın 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, Sinan Batur'u 12 yıl 6 ay hapis ile cezalandırdı.