  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,27 - 18,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altılı masanın adaylık karmaşası sürüyor: Eski CHP'li Barış Yarkadaş Meral Akşener'in aday olabileceğini iddia etti

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı televizyon programında altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday çıkabileceğini söyledi. Yarkadaş iddiasını İYİ Partili kurmaylarla yaptığı görüşmelere dayandırdı.

Altılı masanın adaylık karmaşası sürüyor: Eski CHP'li Barış Yarkadaş Meral Akşener'in aday olabileceğini iddia etti
Ekleme: 18.10.2022 - 16:05 Güncelleme: 18.10.2022 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Altılı masanın adaylık karmaşası sürüyor: Eski CHP'li Barış Yarkadaş Meral Akşener'in aday olabileceğini iddia etti
Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş çarpıcı bir iddia ortaya attı. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı kulislerde konuşulurken Yarkadaş Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı aday olabileceğini açıkladı. İYİ Partili bir grupla konuştuğunu dile getiren Yarkadaş, iddiasını "Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir" sözleriyle ifade etti.

'AKŞENER ADAY OLABİLİR'
Akşener'in herkesi şaşırtabileceğini belirten Yarkadaş, "Meral Hanım’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ciddi bir ihtimal olarak İYİ Parti içinde çok güçlü bir biçimde tartışılıyor. Konuştuğum İYİ Partililerin söylediği şey ‘Sayın Kılıçdaroğlu adaylığına ilişkin güçlü mesajlar verdikten sonra AK Parti’den muhalefete akan oylarda bir kesinti oldu. Bir grup AK Partili de partisine geri gitti. Meral Hanım Kemal Bey’in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir’ diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir" dedi.

AKŞENER KARAR MI DEĞİŞTİRDİ?
İYİ Parti'nin kuruluşunun ilan edildiği gün partililer tarafından tekrarlanan 'Başbakan Meral' sloganlarına karşılık 'Ben Cumhurbaşkanı olacağım. Çalışma arkadaşlarımız öyle istiyor' şeklinde cevap veren Akşener daha sonra ısrarlı sorulara karşılık kendisinin Başbakan olmak istediğini öne sürmüştü. Yarkadaş'ın iddiaları sonrası ise 'Meral Akşener fikir değişimi mi yaşadı?' sorusunu akıllara getirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan mesajı: Oldubittiye meydan vermeyiz
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni heden alan DW'yi Almanya'daki nükleer santraller rahatsız etmedi
Altılı masanın adaylık karmaşası sürüyor: Eski CHP'li Barış Yarkadaş Meral Akşener'in aday olabileceğini iddia etti
İşte Bartın'daki maden faciasında tespit edilen son metan gazı oranı! Kara kutudan tüm konuşmalar dinlenecek
İşçilerden Kadıköy Belediyesi ve yetkili sendikaya tepki: Birlik olup yoksullaşmamıza neden oldular
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu! Tahıl koridorunda taşınan yük 7 milyon tonu aştı
Kılıçdaroğlu ABD'deki kayıp 8 saatini açıklayamadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yandaşı TELE 1 arasında bir gönül alma hikayesi! Karşılıklı restleşmeler sonrası röportaj ve reklam...
Avcılar Belediyesi’nde bin 200 personel iş bırakma eylemi başlattı
Taksim'de çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulunan kadına 4 ay hapis
FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 704 gözaltı kararı
Avrupa'da enerji krizi: Odun çalıyorlar
Yerli füze 'Tayfun' 561 kilometre uzaktaki hedefi başarı ile vurdu
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: 8 saat neredeydin, Pensilvanya'da mola verdin mi, FETÖ'cülerle görüştün mü açıkla...
FETÖ'cü Enes Kanter, Yunan direğine sarıldı
Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı
ABD Büyükelçiliği'nden Ege açıklaması: Taraf tutmuyoruz
PKK'ya yapılan operasyon sözde tim komutanı yakalandı! Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi eğitti
Merkez Bankası'ndan yeni TL hamlesi!
Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Tevfik Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Tevfik Özlü: Covid'in ölümcüllük oranı gripten daha düşük

Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat

Süre doldu doluyor! Sürücü belgesi olanlar dikkat

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor