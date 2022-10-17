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Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü çevredekiler yakaladı: Panik yaptım kusura bakmayın

Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmek isteyen Semih İlhan'a çarpıp kaçan sürücüyü, çevredekiler motosiklet ve otomobillerle takip ederek yakaladı. Ağır yaralanan Semih İlhan'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Ekleme: 17.10.2022 - 10:55 Güncelleme: 17.10.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü çevredekiler yakaladı: Panik yaptım kusura bakmayınGültepe Mahallesi D-100 Karayolu Yanyol Caddesi'nde 9 Ekim Pazar günü saat 18.15 sıralarında yolun karşına geçmek isteyen Semih İlhan'a otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan İlhan ağır yaralanırken, aracın sürücüsü durmadan yoluna devam etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen İlhan'ın kardeşi ve arkadaşları gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri ağır yaralı Semih İlhan'ı ambulansa hastaneye kaldırdı.

Kaçan otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından motosiklet ve araçla takip edilerek yakalandı. Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ 'PANİK YAPTIM, KUSURA BAKMAYIN' DEDİ

Sürücüyü yakalayan kişilerden biri, "Kaza sonrası arkadaşlar motosikletle kaçan sürücünün peşinden gitti. Biz de ileride önünü kestik, yakaladık. Bize 'Panik yaptım, kusura bakmayın' dedi" diye konuştu.
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