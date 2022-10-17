Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

Dağlık alanda Türklere ait heyecanlandıran bulgular ortaya çıkarıldı. Sibirya ile Göbeklitepe arasındaki ilişkiyi daha önce maddi kanıtlarıyla ortaya koyduklarını ifade eden Semih Güneri, 'Çöl bölgesinde bu tür erken yerleşme yerlerinin varlığı heyecan vericidir. Moğolistan bölgesinde ilk kez Paleolitik dönemle ilgili araştırmalar yapıyoruz. 'Bu topraklarda Türkçe konuşan halkların tarihi bu kadar erkene gidiyor olabilir mi?' sorusuna yanıtlar arayacağız. Altay Dağları zirvelerinden itibaren geniş alanlara yayılan kaya resimlerinin çalışmalarını 13 yıllık araştırmalar sürecinde tamamladığını söyleyen Semih Güneri, Eksik parça Gobi'ydi. 2023'te çalışmaları tamamlamış olacağız. dedi.Gobi Çölü alanında daha önce birkaç araştırma yapıldığını ifade eden Güneri, 'Gobi bölgesi araştırmalarımız sırasında biri mağara içinde, ikisi açık alanda üç yeni yerleşim yeri saptadık.Topladığımız, incelediğimiz taş alet örnekleri M.Ö.15000-12000 arasını işaret ediyor.Sürpriz buluntu ise Gurvan Sayhan Uul bölgesinde bulduğumuz iki mamut figürüdür. Son Üst Paleolitik Çağda (yukarıda verilen tarihlerin sonunda) nesli tükenen bu iri memelilere ait kaya resimleri Üst Paleolitik Çağı tarihleyen en ilginç tasvirlerdir. Gelecek yıldan itibaren çalışmalarımıza Gobi'de devam edeceğiz.' dedi.