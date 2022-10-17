Maden şehitlerinin çocuklarının eğitim masrafları karşılanacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın'daki maden sahasındaki patlamanın ardından şehit olan 41 işçinin çocuklarının eğitim masraflarının karşılanacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "(Amasra’daki maden patlaması ile ilgili) Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak onları yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.