  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,09 - 18,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsveç'in yeni başbakanının ilk sözleri Türkiye oldu: NATO anlaşmasına uyacak mı?

NATO üyelik süreci devam eden İsveç'te yeni Başbakan Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın İsveç'te bu terör örgütlerinin yürüyüşleri devam ettiği sürece, parlamentoda bu teröristler yer aldığı sürece, bizim İsveç'e bakışımız olumlu olmayacaktır." uyarısında bulunduğu İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye ile yaptığı NATO anlaşmasına bağlı olduğunu belirtti.

Ekleme: 17.10.2022 - 16:51 Güncelleme: 17.10.2022 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
İsveç'in yeni başbakanının ilk sözleri Türkiye oldu: NATO anlaşmasına uyacak mı?
İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra bugün Meclisten güvenoyu alarak Başbakan seçilen Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Kristersson, Türkiye ile İsveç arasında süren NATO görüşmelerini değerlendirdi. Başbakan seçilmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Kristersson, "Bugün Başbakan seçildim. Bana duyulan güvenden dolayı teşekkür ederim. NATO üyeliği, İsveç ve Finlandiya için çok önemli. Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRK HÜKÜMETİYLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Türk hükümeti ve yetkililerle konu hakkında görüşeceklerini söyleyen Kristersson, "Türk hükümeti ve yetkilileriyle doğal olarak bire bir görüşüp konuyu diyalog çerçevesinde bir çözüme ulaştıracağımıza inanıyorum. Bütün NATO ülkelerinin de bildiği üzere, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyeliğine ortak müracaat ettik. NATO üyeliğinin gerekliliği için elimizden geleni yapıyoruz. Dileğimiz o ki İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğine ortak kabul edilir." dedi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileriyle toplantı gerçekleştirmişti.
3 ay önce açılan Halk Ekmek Fabrikası çalıştırılmıyor!
AK Parti yarın maden kazası ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını önerecek
İBB'nin metro inşaatı şantiyesi görüntülendi: 60 işçinin yemek yediği yemekhanede su elektrik ve temizlik yok
Eski Yunan Bakan'dan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
'Şimşek' süpersonik uçağa dönüşüyor
Başörtüsü için anayasa teklifinde yeni gelişme! Bakan Bozdağ duyurdu
Eski HDP Milletvekili Güven'e 'terör örgütü propagandası' suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın kaçak yapı girişimini deşifre etti
Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalar: Göçmenlerin kıyafetlerine bile el koyuyorlar
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
Başkan Erdoğan Miçotakis'i fırçaladı! NYT kapalı kapılar ardındaki tartışmayı yazdı! Salon buz kesti...
Maden şehitlerinin çocuklarının eğitim masrafları karşılanacak
Fuat Oktay açıkladı: Karadeniz gazı 2023'te evlerde...
Zelenskiy: 'Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak'
BioNTech: 2030'dan önce aşıyla kanser tedavisi mümkün
Bakan Dönmez'den Bartın açıklaması
Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti
İSBİKE istasyonları çöp kutusuna döndü!
KYK borçları için harekete geçildi: Bu hafta Meclis'te görüşülecek
Pervin Buldan: Şimdi bizi yok sayanlar kapımızı çalacak
Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz şikayet

Başak Cengiz'i vahşice katletmişti! Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz'dan yüzsüz şikayet

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

Türklere ait bölgede buldular: Gobi Çölü'nde heyecan veren keşif

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor