İBB'nin metro inşaatı şantiyesi görüntülendi: 60 işçinin yemek yediği yemekhanede su elektrik ve temizlik yok

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Beşiktaş metro istasyonun şantiyesi görüntülendi. 60 kişinin yemek yediği şantiyede su ve elektriğin olmadığı öğrenilirken işçilerin yemek yediği alanın oldukça pis olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Beşiktaş metro istasyonun şantiyesi bir vatandaş tarafından görüntülendi.60 işçinin yemek yediği şantiyede su ve elektriğin olmadığı öğrenildi. Görüntülerde işçilerin yemek alanın oldukça pis olduğu görüldü.