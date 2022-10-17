Gizli tanıktan bomba ifadeler! İşte PKK'nın kuryeleri

PKK'nın mali yapılanmasının ortaya konulduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şok bilgiler yer aldı. Gizli tanık Ulaş, her yerel seçim zamanında imardan sorumlu başkan yardımcılıklarına getirilecek belediye meclis üye kişinin, Türkiye KCK maliyesi tarafından belirlendiğini söyledi. Murat Karayılan ve KCK eş başkanlığının onayından geçerek göreve başlandığını kaydeden gizli tanık, imardan sorumlu başkan yardımcılarının belediye tarafından düzenlenen tüm ihalelerden sorumlu olduğunu ifade etti. Gizli tanık, başkan yardımcılarının KCK Türkiye maliye sorumlusu ile birlikte iş insanları ile ön görüşme yaptıkları ve örgüte aktarılacak para miktarlarının belirlenmesi ile görüşmelerin gizlilik çerçevesinde nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgiler verdi.İhalelerin yapılacağı tarihten önce imardan sorumlu başkan yardımcısının KCK Türkiye maliye sorumlusu ile birlikte iş insanları ile ön görüşme yaptığı, bu görüşmelerde ihalenin kesin verileceği iş insanlarından örgüte verilecek para miktarının belirlendiğini anlatan PKK üyesi gizli tanık, "bu miktar ilerleyen günlerde temin edilir ve ihale bu kişiye verilir. Bu işlem tüm ihalelerde geçerlidir. Resmi kayıtlı bir evraka dayanmayıp tüm görüşmeler karşılıklı olarak yüz yüze konuşularak yapılır.Yapılan bu görüşmeler belediye binalarında, lüks otellerde veya restoranlarda gerçekleştirilir. Sebebi ise polis takibinden veya denetimden kurtulmaktır. İmardan sorumlu belediye başkan yardımcılarının kendi aralarında dönem sözcüleri vardır. Murat Munzur Satıcı, Necat Parıldar gibi. HDP-DBP'nin kazanmış olduğu belediyelerden gelen paralar bu sözcülerde toplanır ve dijital ortamda kayıt altına alınır. Bu paralar Türkiye KCK maliye sorumlusuna teslim edilir. Maliye sorumlusu güvenli, sağlam, örgüte bağlı iş insanlarına bu paraları bir süreliğine geçici olarak dağıtır. Kandil'in toplanan paraları maliye yapılanmasından istemesi durumunda birkaç yol ve yöntem ile bu paraları Kandil'e aktarır" dedi.Kandil'e para aktarılma yöntemini anlatan gizli tanık iddianamede yer alan ifadesinde, HDP milletvekili veya güvenilir kuryeler üzerinden Kandil'e gönderildiğini, işadamlarının belirli miktarlarda parayı üzerlerinde taşıyarak Irak'a giderek orada bulunan önceden randevulaşılmış örgüt mensupları ile görüşüldüğünü ve getirdikleri paraları teslim ettiklerini belirtti. Türkiye'de bulunan iş adamlarının bu paralarını kendi hesaplarına yatırarak Irak'tan çekmek suretiyle para aktarımı yapıldığını da anlatan gizli tanık, aynı zamanda Türkiye'de bulunan iş adamlarının yine Irak'ta bulunan başka iş adamının hesabına paraları bankalar üzerinden gönderdiğini de söyledi.Gizli tanık, "Daha sonra bunlardan alarak kuryeler aracılığı ile Kandil'e aktarılır. KCK Türkiye maliyesinin topladığı paraların bir kısmını çeşitli iş alanları üzerinde işleterek yatırım yapmaktadır. Bu yatırımlarla sürekli gelir elde etmektedir. Bu yatırımlar arasında, marketler, galeriler, araç kiralama şirketleri, dolmuş hatları, akaryakıt istasyonları, inşaat şirketleri, kafeler, kuyumcular, müteahhitler gibi örgüt tarafından güvenilen şahıslar aracılığı ile sürekli bir mali gelir sağlanır. Bunun yanında HDP-DBP belediyelerinin bulunduğu illerdeki spor kulüplerine belediye bütçesinden yardım adı altında yüksek miktarlarda para transferi yapılarak bu paraların sportif faaliyetler adı altında harcama kalemi olarak gösterilmektedir" diye konuştu.Yüksek meblağların döndüğü alanların KCK maliyesi açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu aktaran gizli tanık, belediye çalışanlarının bir maaşlarının KCK Türkiye genel maliyesine aktarmak ve örgüt güdümündeki eylem ve etkinliklere katılmak zorunda olduğunu söyleyerek, "HDP-DBP'nin kazanmış olduğu tüm belediyelere ait bölgelerde yer alan park ve bahçeler içerisindeki işletmelerin açılması için verilecek olan izinler ve ruhsatlar üzerinden de belirli bir gelir elde edilmektedir.Bu gelir KCK Türkiye maliyesine aktarılır. Belediyelerde görev yapan tüm personel belediye eş başkanı ve yardımcıları dâhil yılda bir defaya mahsus bir maaş tutarındaki miktarı KCK Türkiye genel maliyesine aktarmak zorundadır. Ayrıca belediyede memur olarak görev yapan kişiler içerisinde örgüte yakınlığı ile bilinen kişiler de yılda bir defa olmak üzere bir maaş tutarındaki miktarı aktarırlar. Bu belediyelerdeki para aktarımını yapan çalışanlar aynı zamanda bulundukları illerde örgüt güdümündeki eylem etkinliklere katılmak ve düzenli olarak örgütün gazete, dergilerine abone olmak zorundadır. Maliye alanında faaliyet yürüten örgüt üyeleri birbirini iyi tanıyan ve sürekli birbirleri ile toplantı yapan kişilerdir. Bu toplantılarda iş dünyası üzerinde ve para kalemleri noktasında değerlendirmeler yaparak stratejilerini belirler.Maliye alanındaki şahıslar kendi içinde diğer alanlardan özerk hareket eder. Siyasi partilere (HDP-DBP) devlet tarafından hazine üzerinden aktarılan bütçenin de harcama dağılımını yine örgütün maliye alanı belirlemektedir. HDP-DBP genel saymanları yaptıkları faaliyetleri SD hafıza kartına yükler. Belediyelerde imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı yapılan bütün para aktarımının kayıtlarını dijital ortamda veya yine dijital hafıza kartları içerisinde tutarlar" ifadelerini kullandı.