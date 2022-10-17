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Eski Yunan Bakan'dan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Türkiye-Yunanistan gerilimi son birkaç aydır ivme kazanmış durumda. Türkiye hakkında provokatif açıklamalarda bulunan Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ise itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Kotzias, Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısında hiçbir şey yapamdığını dile getirdi.

Eski Yunan Bakan'dan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
Ekleme: 17.10.2022 - 15:55 Güncelleme: 17.10.2022 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Eski Yunan Bakan'dan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik hız kesmeden devam ediyor. Yunanistan hükümeti ise Türkiye'ye yönelik politikalar konusunda ikiye ayrılmış durumda. Muhalefetten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik sesler yükselirken, Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'dan skandal açıklamalar geldi. Kotzias, 'Türkiye'nin saldırgan bir tutum' sergilediğini dile getirdi.

Ancak eski Bakan'ın açıklamalarındaki bir nokta dikkat çekti. Türkiye'nin yaptıklarına karşı hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren Kotzias, 'İHA'larımızı bile uçuramıyoruz. Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası toplumlara elektronik yollara başvuracağımızı bildiremiyoruz. Türk savaş uçakları bizim topraklarımızın üzerinde dolaşırken hiçbir şey yapamıyoruz' dedi.
Aynı zamanda Kıbrıs meselesine de değinen Kotzias, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında olmadığını ifade etti. Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan karasuları meselesine de değinen Kotzias, 'Yalnızca Girit çevresinde değil; tüm Yunan karasularını acilen 12 mile çıkarmalıyız' sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın planları arasında Girit'in güneyindeki kıyı bölgesini 12 mile çıkarmak olduğundan bahsedilmişti. Türkiye ile Libya mutabakatına atıf yapılırken, bu kararın kendilerine göre sözde geçersiz anlaşmanın yapıldığından sonra alınmaya niyetlenilmesine dikkat çekilmişti. Yunan basınında yer alan haberlerde ise 12 deniz mili meselesinin ciddi olarak Atina'nın masasında olduğunda bahsedilmişti. Bu kararın tamamen siyasi olarak verildiğine dikkat çekilirken, Yunanistan'ın 12 mil meselesini Avrupa Birliği'nin (AB) önünde Türkiye'ye karşı 'koz' olarak kullanılabileceğinden bahsedilmişti.

Eski Yunan Bakan'dan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz









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