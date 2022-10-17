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Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı 'Hastaneler kapanabilir' uyarısında bulundu

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji krizi büyümeye devam ediyor. Enerji krizinden etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'da felaket her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında yaptığı açıklamada, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini yoksa hastanelerin kapanma riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı 'Hastaneler kapanabilir' uyarısında bulundu
Ekleme: 17.10.2022 - 09:24 Güncelleme: 17.10.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı 'Hastaneler kapanabilir' uyarısında bulundu
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan 'Bericht aus Berlin' programında yaptığı açıklamada, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

'ÖZEL BİR DURUM VAR'
Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda 18 Ekim Salı günü Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, 'Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur.' uyarısında bulundu.

'FON' ÇIKIŞI
Karl Lauterbach, hastanelere özel fon ayrılmasına olumsuz baktığını aktararak, 'Her alan için özel fon oluşturamayız.' dedi.

'HASTANELERİN YÜZDE 40'I İFLASIN EŞİĞİNDE'
Alman Hastaneler Birliği'nin eylül ortasında açıkladığı araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun, hastanelerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edilmişti.

'HASTANELER KAPANABİLİR'
Birliğin Başkanı Gerald Gass da kliniklerin, artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini belirtmiş ve durumun gelecek yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.

ALMANYA'DA İLAÇ KRİZİ
Almanya ilaç tedarikinde de sıkıntı yaşıyor. Özellikle çocukların ihtiyaç duyduğu ağrı kesici ve ateş düşürücü şuruplara ulaşamıyor.




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