  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

En acı mesaj: 8 arkadaşıyla fotoğraf paylaşıp 'Geriye bir ben kaldım' yazdı

Bartın’ın Amasra ilçesindeki, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta meydana gelen grizu patlamasında 41 kişi yaşamını yitirirken, işçilerden geriye kalan fotoğrafları yürekleri dağladı. Yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtulan Gürkan Yıldırım, 9 arkadaş çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, “Söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım” dedi.

Ekleme: 17.10.2022 - 11:34 Güncelleme: 17.10.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
En acı mesaj: 8 arkadaşıyla fotoğraf paylaşıp 'Geriye bir ben kaldım' yazdıTTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta geçen cuma günü saat 18.15’te meydana gelen patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı.

Yaşamlarını kaybedenler toprağa verilirken, geriye acı hatıraları kaldı. Maden işçilerinin bulunduğu fotoğraflar ortaya çıkarken, 1 ay önce ocakta mola verildiği sırada çekilen fotoğrafta 9 arkadaş yer aldı. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi.

Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul’da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtuldu.
Gürkan Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, “söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım” yazdı.
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın kaçak yapı girişimini deşifre etti
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
Başkan Erdoğan Miçotakis'i fırçaladı! NYT kapalı kapılar ardındaki tartışmayı yazdı! Salon buz kesti...
Maden şehitlerinin çocuklarının eğitim masrafları karşılanacak
Fuat Oktay açıkladı: Karadeniz gazı 2023'te evlerde...
Zelenskiy: 'Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak'
BioNTech: 2030'dan önce aşıyla kanser tedavisi mümkün
Bakan Dönmez'den Bartın açıklaması
Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti
İSBİKE istasyonları çöp kutusuna döndü!
KYK borçları için harekete geçildi: Bu hafta Meclis'te görüşülecek
Pervin Buldan: Şimdi bizi yok sayanlar kapımızı çalacak
Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı 'Hastaneler kapanabilir' uyarısında bulundu
Gizli tanıktan bomba ifadeler! İşte PKK'nın kuryeleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama
Fahrettin Altun'dan 'yalan makinası' Yunan bakana yanıt: Devlet ciddiyetine davet ediyoruz
Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu!
Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak!
Maden faciasında kahreden fedakarlık: Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor