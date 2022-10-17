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CHP'li meclis üyesi: İBB hizmetlerin büyük bölümünü toprak altında yapıyor

Pendik Belediyesi’nin Ekim Ayı Meclis toplantısında fıkra gibi bir olay yaşandı. CHP'li Meclis üyesi Yakup Yeter 'Hizmetlerin büyük bölümünü toprak altında yapıyoruz, okul salonunu yaptık' deyince Başkan Ahmet Cin ise, “Bu salon yıllardır var görünmeyen yöntemle mi yaptınız, yerin altını mı yaptılar?” dedi.

CHP'li meclis üyesi: İBB hizmetlerin büyük bölümünü toprak altında yapıyor
Ekleme: 17.10.2022 - 21:47 Güncelleme: 17.10.2022 - 21:50 / Editör: Ozge Selin
CHP'li meclis üyesi: İBB hizmetlerin büyük bölümünü toprak altında yapıyor
Pendik Belediyesi'nin Ekim Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda CHP Meclis üyesi Yakup Yeter “İBB hizmetlerin, büyük bölümünü toprak altında yapıyor, okul salonunu yaptık” deyince Başkan Ahmet Cin ise, “Bu salon yıllardır var görünmeyen yöntemle mi yaptınız, yerin altında mı yaptılar?” dedi. Öte yandan Meclis toplantısında katılımcılar, CHP'li Meclis üyesinin gafı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Meclis toplantısında konuşan CHP Meclis üyesi Yakup Yeter, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un altyapısının meselesini iyi okudu. Kaynarca Şevket Sabancı Ticaret Meslek Lisesi ve Tevfik İleri İmam Hatip okulların da kapalı spor salonları yapıldı. 8 hattan oluşan Kaynarca, Pendik, Tuzla metro yapım çalışmaları başlamıştır, devam ediyor ama sizce devam etmiyor. Neden devam etmiyor? Neden bitmiyor? Toprak altındadır, siz bunları göremezsiniz. İstanbul'da çok önemli hizmetler yapılıyor. Bu önemli hizmetlerin büyük bir bölümü, büyük bir bölümü şeyde kalmaktadır. Toprak altında kalmaktadır' ifadelerini kullandı.

Görünmeyen bir yöntemle mi yaptınız

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, “Ben, Fevzi Çakmaklı'yım, arkadaşlar. Fevzi Çakmak, Kaynarca, Alt Kaynarca, benim gençliğim orada geçti. Yıllardan beri bu salon burada, yıllardan beri. Biz görmeden, ne zaman yaptınız? Yeniden, yıktınız. Görünmeyen bir yöntemle mi yaptınız, onu sonra yenilediniz? Onu bilmiyorum yani. Nasıl salon yok ya? Ben her gün oradayım. Dursun o mahallede. Hayır bak şunu söylüyorum. Yakup Bey ben Şevket Sabancı Ticaret Meslek Lisesi'nden bahsediyorum. Biz yaptık diyoruz. Öyle mi? Yerin altını mı yaptılar?” diye konuştu.

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