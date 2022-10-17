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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Miçotakis'i fırçaladı! NYT kapalı kapılar ardındaki tartışmayı yazdı! Salon buz kesti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in kapalı kapılar arkasında tartıştığı öne sürülmüştü. Avrupa Siyasi Topluluğu'nda yaşanan tartışma ile ilgili New York Times'ta çarpıcı bir yazı kaleme alındı. Toplantıda o anlara tanık olan Avrupalı diplomatlar, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'e sinirlenerek bağırdı." ifadelerini kullanırken, Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de GKRY ve Yunanistan'dan yana tavır takınan AB yetkililerine de sinirlenerek salonu terk ettiği bildirildi.

Ekleme: 17.10.2022 - 12:55 Güncelleme: 17.10.2022 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'da düzenlenen programına katılmıştı. Erdoğan ile Miçotakis'in burada kapalı kapılar ardında tartıştığı iddia edilmişti. Erdoğan, yurda dönüş sırasında gazetecilere bu konu ile ilgili de değerlendirme yapmış, "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı." ifadelerini kullanmıştı. NYT yaşananların perde arkasını AB'li yetkililere dayandırarak aktardı. Erdoğan'ın Miçotakis'e çok sinirlendiği ve bağırdığı belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, MİÇOTAKİS'E BAĞIRDI

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesine Türkiye-Yunanistan gerilimi damga vurdu. Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın haksız talepleri ve tacizleri ile gerilen ilişkiler toplantıyı da etkiledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantıda konuşma yaparken, Miçotakis'in konuşmasının olmamasına rağmen söz aldığı öğrenilmişti.

Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan ve laf yetiştiren tavırları sonrası Başkan Erdoğan'ın çok sinirlendiği belirtildi. NYT'de yer alan yazıda Avrupalı yetkililer, Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan sözleri sonrası Başkan Erdoğan'ın hışmına uğradığını bildirdi. Erdoğan'ın, Miçotakis'in sözünü keserek bağırdığı belirtildi.

AB YETKİLİLERİNE DE SERT SÖZLER

Avrupalı bir diplomata ve orada bulunan iki üst düzey Avrupalı yetkiliye göre, Erdoğan odadan çıkmadan önce Miçotakis'in Doğu Ege'deki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsiz olduğunu vurguladı, Avrupa Birliği üyelerini de Yunanistan ve GKRY'nin yanında yer almakla eleştirdi.

"BANA LAF YETİŞTİRMEYE KALKTI"

Erdoğan, geçtiğimiz hafta, yaşananlarla ilgili kendisine soru yöneltildiğinde "Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Ben ona cevap verir miyim" ifadelerini kullanmıştı.
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