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Bakan Yanık’tan Amasra’daki şehit ailelerine destek açıklaması

Amasra’daki maden ocağı patlamasının meydana geldiği ocakta incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek boynumuzun borcudur” dedi. Bakan Yanık, Bartın’da tedavi olan yaralıların hepsinin taburcu olduğunu söyledi.

Ekleme: 17.10.2022 - 14:26 Güncelleme: 17.10.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yanık’tan Amasra’daki şehit ailelerine destek açıklaması
Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olarak soruşturma devam ederken, 41 kişinin şehit olduğu ve 11 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak ocak, "olay yeri" ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, Amasra'daki patlamanın meydan geldiği maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu. İlk olarak kuyubaşında incelemelerde bulunan Bakan Yanık, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BARTIN'DA TEDAVİ OLAN YARALALILARIN HEPSİ TABURCU OLDU"

Türk milletine başsağlığı dileyen ve 41 şehit verdikleri için üzgün olduklarını bildiren Bakan Yanık, "Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bartın'da tedavi altında olanların hepsi şu anda taburcu olmuş. İstanbul'da Çam Sakura'da 6 yaralımız var. Onların süreçlerinde biz de çok yakından takip ediyoruz. Orada da bakanlığımızdan arkadaşlarımız Psikososyal destek ekibi olarak hastalarımızı yaralılarımızı takip ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZIN AİLELERİNE DESTEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Olayla ilgili olarak incelemelerin sürdüğünü aktaran Bakan Yanık, "Soruşturma devam ediyor. Kazayla alakalı sebep önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır. Bu arada yapılması gereken ne varsa bunu çok açık yüreklilikle milletimize bir taahhüt olarak söylemek zorundayız. Soruşturmanın sonunda çıkan sonuca göre eğer bir kusur ya da sorumluluk durumu varsa bunun gereği yapılır. Onun dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek boynumuzun borcudur. Gerekli nitekim çalışmaları da yapıyoruz" dedi.

"KÖMÜR MADENCİLİĞİ SON DERECE HASSAS VE ÖZEL DİKKAT GEREKTİREN BİR ALAN"

Maddi ve manevi destekleri elden geldiği ölçüde sağladıklarını söyleyen Bakan Yanık, "Bunun dışında hızlıca yaralılarımızın iyileşmesi noktasında gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu bir mazeret değil, bir mazeret anlamında söylediğim lütfen düşünülmesin. Ancak kömür madenciliği niteliği itibariyle son derece hassas ve son derece özel dikkati gerektiren bir alan. Maalesef dünyada da ülkemizde de geçmiş acı tecrübeler bize nereye bakmamız gerektiğini hangi noktalarda ne tür tedbirler almamız gerektiğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Benim bu aşamada söyleyebileceğim, bakanlık olarak yaralılarımızın desteklenmesi, vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin Psikososyal anlamda desteklenmesi noktasında üzerimize düşeni eksiksiz bir biçimde yerine getireceğiz" diye konuştu.

ŞEHİT AİLELERİ VE YARALILARA ÖDEMELER BAŞLADI

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanan maddi destek ödemelerine başlandığı öğrenildi. Bu kapsamda, patlamada şehit olan ailelere 50 bin, yaralılara ise 25 bin lira ödeme yapılmaya başlandığı bilgisi edinildi.

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