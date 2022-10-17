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Bakan Kirişci'den bakanlık personeline çağrı: Üreticilerimizin sorunlarını en kısa sürede çözün

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlık personelinden üretmek isteyen tüm vatandaşların işlerini kolaylaştırmalarını istedi. Bakan Kirişci, "Üreticilerimizin sorunlarına derman olmak için inisiyatif alın. Sorunlarını en kısa sürede çözün” diye konuştu.

Ekleme: 17.10.2022 - 17:09 Güncelleme: 17.10.2022 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişci'den bakanlık personeline çağrı: Üreticilerimizin sorunlarını en kısa sürede çözün
Personel Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantılarının Karadeniz Bölgesi'ndeki ayağında Tarım ve Orman Bakanlığı personeline çevrimiçi olarak seslenen Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, iklim değişikliği, pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel sorunlara bağlı olarak tarımsal üretim zincirinde ortaya çıkan aksamaların birçok ülkeyi derinden etkilediğini anımsattı.

"STRATEJİK ÜRÜNLERDE HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

Bugüne kadar aldıkları tedbirlerle muhtemel zararların önüne geçmeyi başardıklarını belirten Kirişci, "Bugün ülkemizde stratejik ürünlerde hiçbir sıkıntımız yoktur. Çok şükür bereketli bir hasat sezonu geçiriyoruz. Ülkemizde gıdaya erişimde bir sıkıntı yaşanmıyorsa bu eli öpülesi çiftçimizin fedakarlığı ve aldığımız tedbirler sayesindedir" ifadelerini kullandı.

"GIDA GÜVENLİĞİNİN TEDARİK VE EKONOMİK ERİŞİM OLMAK ÜZERE İKİ TEMEL AYAĞI BULUNMAKTADIR"

Uluslararası konjonktürü doğru değerlendirirken gelecek on yılların projeksiyonunu yapmak mecburiyetinde olduklarını dile getiren Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Stratejik ürünler başta olmak üzere tarımsal üretimin her aşamasında üreticimizin yanında olmalıyız. Verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalara odaklanmalıyız. Stratejik önceliğe sahip ürünlerde gıda güvenliği milli bir meseledir. Gıda güvenliğinin tedarik ve ekonomik erişim olmak üzere iki temel ayağı bulunmaktadır."

Vizyonlarını belirlerken "kent tarımını" özellikle gündemlerine aldıklarını bildiren Kirişci, "Yerel ekonomiyi kalkındırmak, gıda güvenliğini sağlamak, ürünlerin yetiştirildiği yerde tüketilerek taze ve ucuz gıdaya erişimi kolaylaştırmak, kadınlarımızın, gençlerimizin ve hatta emeklilerimizin istihdamının sağlanması ve karbon ayak izinin azaltılması için kent tarımını teşvik ediyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

"SORUNLARINI EN KISA SÜREDE ÇÖZÜN"

Karadeniz Bölgesi'nin bitkisel üretimde olduğu kadar hayvancılıkta da ülke tarımına katkı sunduğuna işaret eden Kirişci, "sözleşmeli besicilik" uygulamasının önemini vurguladı. Dijital çözümleri tarımsal üretime uyarlamak ve ekolojik zenginliği ekonomik zenginliğe dönüştürmenin öncelikli hedefleri olduğunu bildiren Bakan Kirişci, Türkiye'de bir ilk olan tarım sigortalarının yaygınlaştırılmasına da önem verdiklerini vurguladı. Bakanlık personelinden üretmek isteyen tüm vatandaşların işlerini kolaylaştırmalarını isteyen Kirişci, "Üreticilerimizin sorunlarına derman olmak için inisiyatif alın. Sorunlarını en kısa sürede çözün" diye konuştu.
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