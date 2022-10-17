Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalar: Göçmenlerin kıyafetlerine bile el koyuyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın göçmen itme ve şiddet uygulama politikasıyla ilgili olarak "Sicili kabarık bir ülke. ve bunu cesaretlendiren her dediklerini kabul eden Avrupa'dır. " dedi. Çavuşoğlu ayrıca Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki provokasyonlarıyla ilgili olarak da uyarılarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ın göçmen itme ve şiddet uygulama politikasıyla ilgili olarak "Sicili kabarık bir ülke. ve bunu cesaretlendiren Avrupa'dır. Bu insani bir konudur. Yunanistan'un zulmüne frontex suç ortaklığı yapıyor. AB ülkeleri Yunanistan'ın her dediğini kabul ediyor" dedi.İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki her olumlu adım bizim ilişkilerimize de olumlu yansıyor. Bizim de Ermenistan ile bir normalleşme sürecimiz var malum. Provokasyondan uzak durmalı. Yapılan protokollere sadık kalmalılar. Ermenistan'ın da buna ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var.