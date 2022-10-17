Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.



Ayrıca Bilgin, maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamında, daha önce 1 kişi sınırlandırılması uygulamasının kaldırılacağını kaydetti.



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