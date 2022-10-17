AK Parti yarın maden kazası ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasını önerecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Araştırma komisyonu kurulması: Tüm partilerimizin bu konuda hassas bir yaklaşımı var. Bütün partilerle görüştük. Tüm madenciliğin sorunları üzerine olacak. Yarın TBMM'ye araştırma komisyonmu kurulması önerisinde bulunacağız.