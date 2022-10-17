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ABD'nin kâbusu olmuştu: Altı kişiyi öldüren seri katil yeni kurban ararken yakalandı

ABD'nin California eyaletinde 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı yakalandı.

Ekleme: 17.10.2022 - 13:22 Güncelleme: 17.10.2022 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
ABD'nin kâbusu olmuştu: Altı kişiyi öldüren seri katil yeni kurban ararken yakalandıABD, Kaliforniya eyaletinden gelen haberi konuşuyor. Eyaletteki Stockton ve Oakland kentlerinde en az 7 kişiyi öldüren seri katil bir süredir polisin arananlar lisesinin tepesinde bulunuyordu. 43 yaşındaki Wesley Brownlee'yi gözaltına alan güvenlik güçleri şahsın bu seri katil olduğunu açıkladı.

Stockton Polisi, Daily Mail'e tutukladıkları adamın günler önce yayınlanan güvenlik kamera görüntülerinde aynı kişi olduğuna inandıklarını doğruladı.

Aynı habere göre, polis Brownlee'yi yeni bir kurban aradığı sırada kıskıvrak yakaladı.

POLİS ŞEFİ AÇIKLADI: AVLANMAYA ÇIKMIŞTI

Stockton Polis Şefi Stanley McFadden konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bu sabah erken saatlerde öldürme görevindeydi, avlanmaya çıktı. Bir cinayeti daha durdurduğumuza eminiz.'

Operasyonun detayları ile ilgii de bilgi veren McFadden, 'Gözetim ekibimiz bu kişiyi araba sürerken takip etti ve yeni bir kurban aradığını belirledi' dedi.

2021'DEN BERİ HER YERDE ARANIYORDU

Seri katilin ilk cinayetine geçtiğimiz yıl imza attığı belirtiliyor. En az 7 cinayetin baş şüphelisi olan katil o tarihten beri arananlar listesinin tepesinde yer alıyordu.

BEŞİ İSPANYOL KÖKENLİ ERKEK

Seri katilin kurbanlarından 5'inin hispanik (genel olarak İspanya'dan, İspanyollardan ve İspanyol kültüründen türemiş) olduğu ancak cinayet motivasyonunun ırkçılık temelli olup olmadığının henüz netleşmediği belirtildi.

Gözaltı haberinin ardından açıklamalarda bulunan Stockton belediye başkanı 'Kurbanların aileleri bu gece biraz daha rahat uyuyabilecekler' dedi.

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