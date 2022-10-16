Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye, Amasra'da meydana gelen maden faciasında kaybettiği 41 şehide ağlarken, kahreden detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.Her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evden çıkan madencilerin servis minibüsünde ve mesai sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.Aşağıdaki fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı.İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.GERİYE GÜLÜMSEDİKLERİ FOTOĞRAFLARI KALDIBu kare ise son bir haftaya ait. Fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu fotoğraf kaldı.