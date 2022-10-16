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Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında çalışan işçilerin, patlama öncesinde çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı.

Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
Ekleme: 16.10.2022 - 19:21 Güncelleme: 16.10.2022 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
Türkiye, Amasra'da meydana gelen maden faciasında kaybettiği 41 şehide ağlarken, kahreden detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Her gün olduğu gibi aileleriyle vedalaşıp evden çıkan madencilerin servis minibüsünde ve mesai sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı

Aşağıdaki fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı.

Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.

GERİYE GÜLÜMSEDİKLERİ FOTOĞRAFLARI KALDI

Bu kare ise son bir haftaya ait. Fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu fotoğraf kaldı.

Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
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