Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının babasına vedası yürekleri yaktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlama Türkiye'yi sarstı.Acı faciadan gelen ölüm haberleri ise adeta tüm ülkeyi yasa boğdu.Patlamada 41 canımızı şehit verdik.Yaralıların tedavileri devam ederken kayıplar da toprağa veriliyor.Bölgeden gelen her fotoğraf karesinden adeta acı yükseliyor.Patlamada şehit düşen Okan Akgül, Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım da son yolculukalrına uğurlandı.Şehitler için, baba ocakları Ahlatlar Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.Törende acı ve gözyaşı feryatlara karıştı.