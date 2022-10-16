Kırıkkale’deki 2 ayrı zincirleme kazada 3 kişi hasteneye kaldırıldı!

M.D. idaresindeki tıra, Kırıkkale-Samsun karayolunun 18. kilometresinde seyir halindeyken arkasından gelen A.A'nın kullandığı otomobil ile A.K. yönetimindeki plakalı otomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından trafik levhasına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, aynı bölgede meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.