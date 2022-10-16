  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kırıkkale’deki 2 ayrı zincirleme kazada 3 kişi hasteneye kaldırıldı!

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 16.10.2022 - 22:02 Güncelleme: 16.10.2022 - 22:10 / Editör: Ozge Selin
Kırıkkale’deki 2 ayrı zincirleme kazada 3 kişi hasteneye kaldırıldı!M.D. idaresindeki tıra, Kırıkkale-Samsun karayolunun 18. kilometresinde seyir halindeyken arkasından gelen A.A'nın kullandığı otomobil ile A.K. yönetimindeki plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından trafik levhasına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale’deki 2 ayrı zincirleme kazada 3 kişi hasteneye kaldırıldı!

Kazada yaralanan sürücü A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, aynı bölgede meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale’deki 2 ayrı zincirleme kazada 3 kişi hasteneye kaldırıldı!

Fahrettin Altun'dan 'yalan makinası' Yunan bakana yanıt: Devlet ciddiyetine davet ediyoruz
Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu!
Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak!
Maden faciasında kahreden fedakarlık: Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti
Bakan Akar'dan İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret
MHP Lideri Bahçeli Konya'da: Açık ara kazanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret ediyor
İyi Parti heyeti, ABD'ye gitti
EYT yasası için nefesler tutuldu: İlk emekli maaşı ne zaman yatacak? Emeklilikte yaşa takılanlar için en çok merak edilen sorular yanıt buldu
Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının babasına vedası yürekleri yaktı
Bekir Bozdağ: 5 savcı tahkikatı sürdürüyor
Bartın'da maden faciası: Ocaktaki yangın oksijen tamamen kesilerek söndürülecek
Meğer Türk bilim insanları önceden harekete geçmiş: Putin'den önce düşünmüşler
İşte CHP raporundaki sözde gazeteciler...
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi! Müthiş haberi duyurdu
Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi: Hadi zor değil biraz medeni olun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan Bartın'daki maden faciasında yaralananların son durumuna ilişkin açıklama
Bakan Dönmez: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak