  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Ekleme: 16.10.2022 - 16:12 Güncelleme: 16.10.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi. Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedilen açıklamada, teröristin 2018'de Almanya'dan terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü bilgisi verildi.

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 102'ye yükseldi.

Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak!
Maden faciasında kahreden fedakarlık: Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti
Bakan Akar'dan İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret
MHP Lideri Bahçeli Konya'da: Açık ara kazanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret ediyor
İyi Parti heyeti, ABD'ye gitti
EYT yasası için nefesler tutuldu: İlk emekli maaşı ne zaman yatacak? Emeklilikte yaşa takılanlar için en çok merak edilen sorular yanıt buldu
Maden şehidi Okan Akgül’ün kızının babasına vedası yürekleri yaktı
Bekir Bozdağ: 5 savcı tahkikatı sürdürüyor
Bartın'da maden faciası: Ocaktaki yangın oksijen tamamen kesilerek söndürülecek
Meğer Türk bilim insanları önceden harekete geçmiş: Putin'den önce düşünmüşler
İşte CHP raporundaki sözde gazeteciler...
Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi! Müthiş haberi duyurdu
Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi: Hadi zor değil biraz medeni olun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bartın'daki acıyı paylaşan devletlere ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan Bartın'daki maden faciasında yaralananların son durumuna ilişkin açıklama
Bakan Dönmez: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Bartın maden ocağında ölenlerin isimleri belli oldu: Bartın Amasra maden ocağı patlamasındaki 41 şehidimizin isim listesi
GMİS Başkanı Yeşil, maden ocağındaki çalışmalara ilişkin konuştu: Riskler ortadan kaldırıldıktan sonra ocaklarımız tekrar üretime başlayacak
Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Bartın'daki maden faciasından geriye acı hikayeler kaldı

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Bursa'da hırsız, polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak

İngiltere Kralı Charles 539 yıl önce işlenen cinayeti aydınlatacak