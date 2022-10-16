İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi. Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedilen açıklamada, teröristin 2018'de Almanya'dan terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü bilgisi verildi.İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 102'ye yükseldi.