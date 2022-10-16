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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen 6 madenci ve yakınlarını ziyaret etti. Erdoğan, ''Bir tanesinin şuuru açık. Kendisiyle sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik. Yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız yapıyorlar. Ameliyatı yapılmış olanlar daha iyi durumdalar. Entübe durumda olan var. Bir tanesi, İbrahim kardeşimizin durumu daha iyi. Dua edelim. Doktorlarımız 24 saat yanlarındalar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret etti
Ekleme: 16.10.2022 - 16:51 Güncelleme: 16.10.2022 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret etti
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında, 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı.

4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralı 10 işçinin tedavisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı’ndan hastane ziyareti
Facianın yaşandığı günün ertesinde Bartın’a giderek çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyarete gitti.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane girişinde vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Son durumlarını öğrendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencileri tedavi gördükleri servislerde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimleri devreye sokmak suretiyle yapıyorlar." dedi.
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