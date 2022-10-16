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Bakan Akar'dan İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ekleme: 16.10.2022 - 17:44 Güncelleme: 16.10.2022 - 17:45 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar'dan İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret
Bakan Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Kubrakov ile ilk olarak Kalender Kasrı'nda bir araya geldi. Tahıl koridoru için varılan mutabakatın temellerinin atıldığı Kalender Kasrı'ndaki görüşmenin ardından Akar ve Kubrakov, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne giderek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

"BU MEMNUNİYET VERİCİ BİR SONUÇ"

Ziyaretin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Bakan Akar, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek başladı. Tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade eden Akar, "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi. Bu memnuniyet verici bir sonuç" diye konuştu.


"KARADENİZ TAHIL İNİSİYATİFİ İLE TARAFLAR BİR ARAYA GELEBİLDİLER"

Bu başarılı sonucun alınmasında katkısı olanlara teşekkür eden Bakan Akar, şöyle devam etti:
"Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki arkadaşlarımızın Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye bir bütün olarak yaptıkları bu çalışmaları hem insani hem de tarihi bir görev olarak görüyoruz. Tahıl sevkiyatının gerçekleştirilmesiyle birlikte ciddi şekilde tahıl fiyatlarının düştüğünü biliyoruz. Bu, Karadeniz tahıl inisiyatifi ile taraflar bir araya gelebildiler. Bizim dileğimiz, bundan sonra da diğer sorunların çözümünde bu yaptığımız çalışmanın bir model teşkil etmesidir."
Türkiye'nin her zaman komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılı, barıştan ve istikrardan yana olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Aynı politikamızı şeffaf bir şekilde sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

"AMACIMIZ BİR AN ÖNCE BARIŞÇIL YOL VE YÖNTEMLERLE SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMALARIN SÜRDÜRÜLMESİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşkesin sağlanması ve sorunun diplomatik yol ve yöntemlerle çözümüne yönelik çabalarına dikkati çeken Akar, kendilerinin de Başkan Erdoğan'ın bu yöndeki talimatları doğrultusundaki çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. Türkiye'nin kolaylaştırıcı tutumunu sürdürdüğünü, çalışmalarına olabildiğince dengeli ve itidalli olarak devam ettiğini dile getiren Akar, şu sözleri kaydetti:
"Nasıl ki bu tutarlı politikamızı sürdürerek tahıl konusuna bir çözüm getirebildiysek, aynı şekilde esir değişimi de bu politikanın bir ürünüdür. Amacımız bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle sorunun çözümü için çalışmaların sürdürülmesi, bu yöne gidilmesi, gerginliğin azaltılması ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeden insani yardımların da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır."
Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerinin sonunda tahıl koridorunun oluşturulmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ettiği Kubrakov'un bundan sonraki katkılarının önemine işaret etti. Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerine de yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti.

"SEVKİYATI YAPILAN TAHIL MİKTARI 8 MİLYON TONA YAKLAŞTI"

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov da sözlerinin başında Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili taziye dileklerini ifade etti. Kendisinin de bir madenci çocuğu olarak yaşananları çok iyi anladığını belirten Kubrakov, hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralılara şifa diledi. Tahıl koridorunun oluşturulmasındaki katkılarından dolayı Başkan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar'a teşekkür eden Kubrakov, "Söz konusu tahıl inisiyatifinin başarısıyla sevkiyatı yapılan tahıl miktarı 8 milyon tona yaklaştı. Bu inisiyatifin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inisiyatifle dünyadaki tahıl fiyatları arasındaki bağlantıyı anlıyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Söz konusu inisiyatifin başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını da bildiren Kubrakov, "Özellikle esir değişimi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Katkılarınız çok önemliydi, zaten bu katkılar sayesinde bu değişim gerçekleşti" dedi.
Kubrakov ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Ukraynalı personelle bir araya gelen Bakan Akar, daha sonra merkezde görevli Rus personeli de ziyaret ederek bilgi aldı.
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